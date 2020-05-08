На протяжении десятилетий День Победы остается главным праздником каждой семьи. Нашим общим днем уважения к тем, кто прошел испытания военных лет и, проявляя лучшие человеческие качества: силу духа, самоотверженность, доброту и милосердие, приблизил Победу. Днем памяти о тех, кто не вернулся и отдал жизнь за то, чтобы жили мы и жила страна.

9 мая 1945 года… В этот день всех переполняло единое чувство: Победа! Отстояли страну. Выстояли и разбили не знающего пощады врага.

И сегодня, спустя 75 лет после того счастливого дня, мы обращаемся со словами благодарности ко всем, кто прошел дорогами войны, кто ковал Победу в тылу.

С любовью к ветеранам от Мельника. Архив АО «Мельник»

Мы гордимся подвигом своих прадедов, дедов, отцов, прабабушек, бабушек и матерей и мы счастливы под мирным небом благодаря их мужеству. День Победы — личный праздник каждой семьи. Это память сердца, которую мы бережно храним.

В истории комбината «Мельник» есть свои герои. Стрелку охраны комбината 94-летнему Павлу Петровичу Пономареву не было и 20 лет, когда он участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Чехословакии. За мужество и отвагу, самоотверженность и бесстрашие он награжден боевыми орденами и медалями.

Глубокое уважение вызывает то, что и сегодня наши фронтовики в строю, любящие и ценящие жизнь, сильные духом и милосердные — они готовы протянуть руку помощи тем, кому она особенно необходима. Яркий этому пример — 98-летняя Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга.

Она была зенитчицей-наводчицей и прошла всю войну от Сталинграда до Берлина. А сегодня собирает деньги на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса, публикуя рассказы о тех грозовых годах в соцсетях.

Пойти на этот шаг ее вдохновил британский ветеран Том Мур, тоже собирающий помощь медикам — людям, которые, как когда-то наши ветераны, на переднем фронте сражаются с опасной угрозой.

Память о Победе над фашизмом и уважение к труду врачей объединила этих прекрасных людей, разделенных госграницами и тысячами километров. Нельзя не присоединиться к их благородному порыву.

Дорогие друзья! Сегодня прекрасный, мирный день 9 мая 2020 года, в который каждый из нас может отдать дань уважения нашим победителям, отстоявшим страну, собравшись за семейным столом дома или на даче.

Хорошая добрая традиция Дня Победы — готовить блюда полевой кухни. Солдатская каша была главным и желанным блюдом войны. Пусть и сегодня она поможет вам окунуться в атмосферу этого великого дня для всех нас, почувствовав вкус Победы и насладившись общением с близкими.

Мы побеждали, и будем побеждать! Берегите себя! Здоровья всем и здравомыслия! Цените наших дедов и бабушек, помогайте им и оказывайте всяческое внимание и дарите им любовь! С нашим Днем Победы!

Архив АО «Мельник»

Перловка по-армейски

Время приготовления: 1 час 10 минут

Ингредиенты:

говяжья или свиная тушенка — 1 банка;

крупа перловая от Мельника — один стакан;

1 лук;

1 морковка;

2−3 чесночных зубчика;

молотый черный перец;

соль.

Приготовление блюда:

Архив АО «Мельник»

Перловую крупу от Мельника высыпаем в металлическое сито и тщательно промываем под проточной холодной водой. Для того чтобы каша не разварилась, заранее замачиваем промытое зерно в теплой воде примерно на 5−6 часов и оставляем при комнатной температуре, накрыв тарелку крышкой. Воду сливаем и перловку выкладываем на сухую нагретую сковороду, обжариваем до золотистого оттенка, тогда перловка во время варки не станет выделять клейковину, чтобы каша получилась рассыпчатой.

Крупу перекладываем в казан либо кастрюлю с толстыми стенками, заливаем 2,5 стаканами холодной воды, ставим на костер, если вы выбрались на дачу или плиту, если вы находитесь дома, доводим до кипения и оставляем вариться минут на 20.

Открываем тушенку. Аккуратно ложкой снимаем жир, растопим на сковороде. Как только он разогреется, кладем на сковороду нарезанный мелко лук и обжариваем до золотистого цвета,

добавляем морковь, натертую на крупной терке, и обжариваем.

Добавляем тушенку с нарезанным мелко чесноком. Поперчим содержимое сковороды и при желании можно добавить соль с ароматом костра тем, кто готовит блюдо в домашних условиях. Все тушим при непрерывном помешивании, пока минимум половина сока мяса не выпарится.

Выкладываем массу в ёмкость, в которой варится перловая каша. Все перемешиваем, закрываем крышкой и томим на слабом огне в течение 20 минут. Пробуем кашу на соль, при необходимости досаливаем.

Кашу размешиваем и снимаем с огня. Чтобы каша получилась вкусной, ей нужно настояться, для этого накрываем емкость крышкой и оставляем на 30 минут. Перловка по-армейски готова, остается только угостить всю свою семью. Приятного аппетита!