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Потребитель
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С момента запуска розничного кредитования Россельхозбанк выдал населению страны более 2 трлн рублей

Объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком населению страны с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.

Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования.
Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования.
АО «Россельхозбанк»

За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 146 млрд рублей, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года объем выдач потребительских кредитов составил 67,1 млрд рублей. В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный» и «Потребительский кредит на рефинансирование». Лидерами по объему потребительского кредитования в 2021 года стали Санкт-Петербургский, Башкирский, Московский, Алтайский и Краснодарский филиалы РСХБ.

Объем выдач ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 76,6 млрд рублей. В ТОП-5 по объему ипотечного кредитования вошли Московский, Санкт-Петербургский, Башкирский, Новосибирский и Красноярский филиалы. Наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Совокупный объем выдач в рамках программы за весь период ее действия составил уже более 115 млрд рублей.

«Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, демонстрируя стабильный прирост выдач в среднем на 18% ежегодно. С момента запуска программы розничного кредитования банком выдано более 7,8 млн кредитов на общую сумму более 2 трлн рублей. И даже в сложный 2020 год банк показал увеличение совокупного объема выдач розничных кредитов по сравнению с 2019 годом на 48,5%", — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

В настоящее время объем портфеля розничных кредитов банка превышает 600 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк»

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