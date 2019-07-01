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С начала 2019 года Алтайский филиал РСХБ реализовал свыше 1,3 тысяч монет из драгоценных металлов.

Монеты из драгоценных металлов сегодня являются альтернативным источником накопления таким традиционным видам сбережения средств, как банковские вклады, валюта, ценные бумаги, недвижимость, особенно в долгосрочной перспективе. И население двух Алтаев активно пользуется данным инструментом инвестирования. С начала 2019 года Алтайский филиал Банка реализовал 1395 монет из драгоценных металлов: 350 памятных, 1045 инвестиционных.

Одна из крупных сделок по продаже монет состоялась в июне текущего года — за два дня сотрудники Банка реализовали 200 золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» на общую сумму 4,7 млн. рублей. В результате доход филиала за реализованные монеты с начала года составил свыше 1,3 млн. рублей.

Николай Бойко,
заместитель директора филиала:

Покупка инвестиционных и памятных монет — это надежный инструмент для долгосрочных вложений в драгоценные металлы и хороший способ защитить средства от обесценивания.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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