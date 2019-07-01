С начала 2019 года Алтайский филиал РСХБ реализовал свыше 1,3 тысяч монет из драгоценных металлов.

Одна из крупных сделок по продаже монет состоялась в июне текущего года — за два дня сотрудники Банка реализовали 200 золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» на общую сумму 4,7 млн. рублей. В результате доход филиала за реализованные монеты с начала года составил свыше 1,3 млн. рублей.
Николай Бойко,
заместитель директора филиала:
Покупка инвестиционных и памятных монет — это надежный инструмент для долгосрочных вложений в драгоценные металлы и хороший способ защитить средства от обесценивания.
Источник: АО «Россельхозбанк»