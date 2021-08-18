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С нами тепло, комфортно, долговечно

Учитывая постоянный рост цен на электричество и газ, всё чаще владельцы частных домов задумываются над тем, чтобы купить котёл длительного горения, работающий на твёрдом топливе. Да, это достаточно громоздкие агрегаты, но низкая стоимость получаемой энергии позволяет таким котлам успешно конкурировать с более современными. На что обратить внимание во время выбора и покупки?

Котлы.
Котлы.
ТОО «Котлы XXI век»

Марка и качество стали

Твердотопливный котёл должен быть изготовлен из высокопрочной жаростойкой котловой стали холодного катания толщиной минимум 3 мм. Почему важно наличие котловой стали? Нередки случаи, когда при увеличении давления в системе отопления, например при отключении электричества (отсутствие циркуляции), сталь деформировалась, так как была плохого качества, либо даже случались взрывы так называемых самодельных котлов. Этим и опасны самодельные печи. Даже если мастер, который сварил печь, скопировал технологию с заводского котла, у него не найдётся высококачественной стали для её производства.

Конструкция теплообменника (водяная рубашка)

По конструкционным особенностям теплообменники бывают трёх типов: шахтный, жаротрубный и комбинированный. При выборе котла следует обратить внимание на площадь теплосъёма — чем она больше, тем больше КПД выдаст печь. Чем дальше продукты сгорания от очага пламени до выхода дымохода, тем быстрее произойдёт нагрев теплоносителя и тем выше будет длительность горения. Одно дело — поставить большую бочку с водяной рубашкой и все продукты сгорания терять в трубе, другое — поставить технологичный котёл с продуманной системой газоотведения.

Качество сварочных швов

Очень часто при сравнении самодельных котлов и заводских в первых видится некачественный, шероховатый шов. Даже в заводских порой бывают некачественные швы. Это говорит об опыте сварщиков на заводе-изготовителе. При покупке следует делать выбор в пользу котлов с аккуратными сварочными швами.

Комплектация

Зачастую завод-изготовитель не включает в базовую комплектацию механический регулятор тяги либо шиберную заслонку. И когда клиент выбирает печь за определённую сумму, не обращает внимания, что для полной комплектации ему надо доплатить ещё и за них, поскольку они являются обязательными составными частями для монтажа правильной системы отопления.

Дизайн

Кто бы что ни говорил, но приятно зайти в котельную и увидеть установку с красивой обшивкой, а не стальной ящик с дверцами, который будет напоминать буржуйку советских времён.

Котёл вы покупаете на долгие годы, поэтому не скупитесь.

По вопросам приобретения обращайтесь по тел. 8−903−908−9380 (WhatsApp), 8−906−972−4545.

Мы являемся дилером завода производителя ТОО «Котлы XXI век» и Завода производителя ТOO «Механик"
Наши котлы незаменимы в тех районах, где нет возможности подключиться к газовым сетям или центральному отоплению.

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