С нами тепло, комфортно, долговечно

Марка и качество стали
Твердотопливный котёл должен быть изготовлен из высокопрочной жаростойкой котловой стали холодного катания толщиной минимум 3 мм. Почему важно наличие котловой стали? Нередки случаи, когда при увеличении давления в системе отопления, например при отключении электричества (отсутствие циркуляции), сталь деформировалась, так как была плохого качества, либо даже случались взрывы так называемых самодельных котлов. Этим и опасны самодельные печи. Даже если мастер, который сварил печь, скопировал технологию с заводского котла, у него не найдётся высококачественной стали для её производства.
Конструкция теплообменника (водяная рубашка)
По конструкционным особенностям теплообменники бывают трёх типов: шахтный, жаротрубный и комбинированный. При выборе котла следует обратить внимание на площадь теплосъёма — чем она больше, тем больше КПД выдаст печь. Чем дальше продукты сгорания от очага пламени до выхода дымохода, тем быстрее произойдёт нагрев теплоносителя и тем выше будет длительность горения. Одно дело — поставить большую бочку с водяной рубашкой и все продукты сгорания терять в трубе, другое — поставить технологичный котёл с продуманной системой газоотведения.
Качество сварочных швов
Очень часто при сравнении самодельных котлов и заводских в первых видится некачественный, шероховатый шов. Даже в заводских порой бывают некачественные швы. Это говорит об опыте сварщиков на заводе-изготовителе. При покупке следует делать выбор в пользу котлов с аккуратными сварочными швами.
Комплектация
Зачастую завод-изготовитель не включает в базовую комплектацию механический регулятор тяги либо шиберную заслонку. И когда клиент выбирает печь за определённую сумму, не обращает внимания, что для полной комплектации ему надо доплатить ещё и за них, поскольку они являются обязательными составными частями для монтажа правильной системы отопления.
Дизайн
Кто бы что ни говорил, но приятно зайти в котельную и увидеть установку с красивой обшивкой, а не стальной ящик с дверцами, который будет напоминать буржуйку советских времён.
Котёл вы покупаете на долгие годы, поэтому не скупитесь.
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