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С нового года вырастет цена на электроэнергию

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, сообщает «Интерфкс».

Лампочка. Дождь.
Лампочка. Дождь.
СС0

Также поднимутся цены на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.

Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021−2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — объяснили в Минэкономразвития.

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