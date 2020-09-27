С нового года вырастет цена на электроэнергию

Также поднимутся цены на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021−2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.
«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — объяснили в Минэкономразвития.