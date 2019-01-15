С нового учебного года в Барнауле подорожало школьное питание

При шестидневной учебной неделе в месяц родителям барнаульских учеников будут тратить на питание детей около 2 тысяч рублей. Стоимость обедов увеличилась из-за решения комбината «Глобус» поднять цены на продукты, которые поставляют в школьные столовые.

Наталья Полосина, председатель комитета по образованию администрации Барнаула, рассказала, что цены на питание в школах не поднимались с сентября 2016 года.

На комбинате говорят, что за это время выросли цены и на продукты, и на горюче-смазочные материалы, потому что у нас в часть школ продукты подвозят. Также процесс по производству полуфабрикатов, которые поступают к нам в школы. Комбинат предоставляет для приготовления в школьных столовых уже очищенные картофель и морковь, фарш. Все это привело тому, что сегодня есть необходимость в повышении цен. В свою очередь, мы отработали с руководителями школ и вышли на родительские собрания, — отметила Наталья Полосина.