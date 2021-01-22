С первой капелью. Или мартовские работы в саду

Весну с нетерпением ждут дачники-садоводы, их сады и огороды, чтобы дать начало новому урожайному сезону. Март — это не всегда смена времени года: в реальности лежит снег, лютуют морозы, зима не торопится уступать. Несмотря на холод, в первый весенний месяц ощущается приближение тепла, растения постепенно просыпаются и радуются солнечному лучу. Урожайность и обильное цветение зависит от мероприятий, которые необходимо делать в марте. В это время можно присматривать растения, которые вы хотите посадить на участке, с аженцы винограда Беккер , других плодовых деревьев, цветущих кустов.

Какие мероприятия рекомендуется делать с приходом тепла

Роскошные снеговые шапки на деревьях можно использовать с выгодой для своего участка. Длинным шестом стряхните рыхлый тяжелый снег и аккуратно уложите в околоствольных кругах кустов и деревьев. Несложная процедура защитит насаждения от резких перепадов температуры днем и ночью ранней весной.

Когда температура воздуха опускается ниже 5 градусов, пришло время санитарной обрезки. После манипуляций срез обрабатывается слоем садового вара. Перед стартом сезонных работ на даче дождитесь стабильного тепла (выше +5 градусов) и только затем преступайте к обрезке.

Лечение ран на коре, зачистка дупел. Пораженное место нужно обработать медным купоросом, заделать отверстие смесью, с использованием цемента, песка и извести.

В борьбе с зимующими на коре вредителями следует опрыскать деревьев специальным раствором. Саду опрыскивание не страшно, а вредители погибнут.

Лучи солнца могут повредить кору деревьев. Днем крона дерева сильно нагревается, увеличивается испарение, а ночные морозы провоцируют серьезные повреждения коры. В первый теплый день необходимо побелить деревья, чтобы защитить от ожогов.

Проведите санацию ягодных кустарников. Удалите у кустов смородины, малины, крыжовника поломанные и слабые ветки.

Заготовьте черенки для прививки плодовых деревьев. Придайте форму винограду. Виноградари должны убрать гнилые ветви, определить место для будущей посадки виноградного куста и изготовить опоры.

Подготовьтесь к прилету птиц. Развесьте скворечники, дуплянки и другие гнездовья для гостеприимного приема полезных для сада птиц. Обязательно подкармливайте пернатых помощников, они пригодятся в борьбе с вредителями. Если снега в саду слишком много, разбросайте по всему участку золу. Зола, торф или опилки помогут почве напитаться целебной влагой, отпугнет грызунов.

Сверяйте очередность запланированных работ с календарем садовода и с максимальной пользой для своего участка выполняйте сезонные мероприятия.