С первой капелью. Или мартовские работы в саду

Какие мероприятия рекомендуется делать с приходом тепла
Роскошные снеговые шапки на деревьях можно использовать с выгодой для своего участка. Длинным шестом стряхните рыхлый тяжелый снег и аккуратно уложите в околоствольных кругах кустов и деревьев. Несложная процедура защитит насаждения от резких перепадов температуры днем и ночью ранней весной.
Когда температура воздуха опускается ниже 5 градусов, пришло время санитарной обрезки. После манипуляций срез обрабатывается слоем садового вара. Перед стартом сезонных работ на даче дождитесь стабильного тепла (выше +5 градусов) и только затем преступайте к обрезке.
Лечение ран на коре, зачистка дупел. Пораженное место нужно обработать медным купоросом, заделать отверстие смесью, с использованием цемента, песка и извести.
В борьбе с зимующими на коре вредителями следует опрыскать деревьев специальным раствором. Саду опрыскивание не страшно, а вредители погибнут.
Лучи солнца могут повредить кору деревьев. Днем крона дерева сильно нагревается, увеличивается испарение, а ночные морозы провоцируют серьезные повреждения коры. В первый теплый день необходимо побелить деревья, чтобы защитить от ожогов.
Проведите санацию ягодных кустарников. Удалите у кустов смородины, малины, крыжовника поломанные и слабые ветки.
Заготовьте черенки для прививки плодовых деревьев. Придайте форму винограду. Виноградари должны убрать гнилые ветви, определить место для будущей посадки виноградного куста и изготовить опоры.
Подготовьтесь к прилету птиц. Развесьте скворечники, дуплянки и другие гнездовья для гостеприимного приема полезных для сада птиц. Обязательно подкармливайте пернатых помощников, они пригодятся в борьбе с вредителями. Если снега в саду слишком много, разбросайте по всему участку золу. Зола, торф или опилки помогут почве напитаться целебной влагой, отпугнет грызунов.
Сверяйте очередность запланированных работ с календарем садовода и с максимальной пользой для своего участка выполняйте сезонные мероприятия.