С 15 по 22 июня барнаульцев приглашают принять участие в фестивале цветения пионов

Фестиваль проходит уже 7 лет на территории Сада Пионов. Это лето не станет исключением. На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, и, конечно, более 100 видов пионов. На территории Сада Пионов вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений.
В этом году фестиваль впервые продлится целую неделю.
Каждый день фестиваля будет наполнен разнообразными событиями: выступлениями музыкальных групп, спектаклями, играми и мастер-классами для всей семьи.
Программа фестиваля:
12.00 — 13.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул) и творчески номера от артистов Чемальского района
13.00 — 15.00 — спектакль «8 любящих женщин» (Первая театральная студия)
15.00 — 16.00 — актерские тренинги и игры (Первая театральная студия)
12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы
18.00 — 19.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул)
12.00 — 14.00 — спектакль «Цианистый калий: с молоком или без»
14.00 — 15.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул)
12.00 — 16.00 — знакомство с алтайской культурой: мастер-классы, национальная музыка, чайные дегустации
12.00 — 16.00 — семейная игротека от «Мосиграры»: самые популярные настольные игры, среди которых: Activity, Alias, Дженга, Крокодил и многие другие. Профессиональные аниматоры помогут разобраться со всеми правилами
12.00 — 14.00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)
18.00 — 20. 00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)
12.00 — 14.00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)
16.00 — 18. 00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)
12. 00 — 16.00 — спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами
12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы
12. 00 — 16.00 — спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами
12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы
12.00−14.00 — бал «Цветущих пионов» (реконструкция настоящего бала, с костюмами, традиционными бальными танцами и играми)
16.00 — 18.00 — выступление кавер-группы «Лаки Грингос» (Барнаул)
Дата проведения: 15 июня — 22 июня 2019 года
Подробную информацию можно узнать в инстаграме Сада Пионов: @sad_pionov_altay
Эко-парк «Сад Пионов» расположен по адресу:
Чемальский район, Река Куюм.
Телефон организаторов: +79132169298, +7−963−578−11−78