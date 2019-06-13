С 15 по 22 июня барнаульцев приглашают принять участие в фестивале цветения пионов

С 15 по 22 июня 2019 году на территории уникального Эко-парка «Сад Пионов», расположенного в Чемальском районе на реке Куюм состоится ежегодный праздник Цветения пионов.

Фестиваль проходит уже 7 лет на территории Сада Пионов. Это лето не станет исключением. На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, и, конечно, более 100 видов пионов. На территории Сада Пионов вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений.

В этом году фестиваль впервые продлится целую неделю.

Каждый день фестиваля будет наполнен разнообразными событиями: выступлениями музыкальных групп, спектаклями, играми и мастер-классами для всей семьи.

Барнаульцев приглашают принять участие в фестивале цветения пионов Марина Широких

Программа фестиваля:

15 июня 12.00 — 13.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул) и творчески номера от артистов Чемальского района 13.00 — 15.00 — спектакль «8 любящих женщин» (Первая театральная студия) 15.00 — 16.00 — актерские тренинги и игры (Первая театральная студия) 12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы 18.00 — 19.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул)

16 июня 12.00 — 14.00 — спектакль «Цианистый калий: с молоком или без» 14.00 — 15.00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г.Барнаул) 12.00 — 16.00 — знакомство с алтайской культурой: мастер-классы, национальная музыка, чайные дегустации

17 июня 12.00 — 16.00 — семейная игротека от «Мосиграры»: самые популярные настольные игры, среди которых: Activity, Alias, Дженга, Крокодил и многие другие. Профессиональные аниматоры помогут разобраться со всеми правилами

18 июня 12.00 — 14.00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул) 18.00 — 20. 00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)

19 июня 12.00 — 14.00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул) 16.00 — 18. 00 — выступление cover-группы Live and Drive (Барнаул)

20 июня 12. 00 — 16.00 — спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами 12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы

21 июня 12. 00 — 16.00 — спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами 12.00 — 16.00 — творческие мастер-классы

22 июня 12.00−14.00 — бал «Цветущих пионов» (реконструкция настоящего бала, с костюмами, традиционными бальными танцами и играми) 16.00 — 18.00 — выступление кавер-группы «Лаки Грингос» (Барнаул)

Дата проведения: 15 июня — 22 июня 2019 года

Подробную информацию можно узнать в инстаграме Сада Пионов: @sad_pionov_altay

Эко-парк «Сад Пионов» расположен по адресу: Чемальский район, Река Куюм. Телефон организаторов: +79132169298, +7−963−578−11−78