7 мая в Барнауле состоялась театрализованная программа «С поклоном — нашим предкам», посвящённая предстоящему Дню Победы. Её подготовили Барнаульский детский хор и Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого. Концерт послушало более 500 школьников города. Билеты им подарила депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Вырученные средства планируется направить на поездку детского хора на крупный международный конкурс.

Тёплым майским утром сотни школьников собрались в ДК Барнаула, чтобы послушать песни военных лет. Они были в приподнятом настроении, ведь их отпустили с уроков на интересный концерт.

Программа была рассчитана примерно на час. За это время прозвучали многие известные и всеми любимые песни о Великой Отечественной войне. Среди них «С чего начинается Родина», «Журавли», «Баллада о матери» и другие.

Юноши и девушки в военной форме, маленькие девочки в лёгких светлых платьях не только пели, но и читали стихи, рассказывающие о том, почему война — это страшно и её повторения нельзя допустить ни в коем случае. В небольшой сценке взрослые объяснили мальчишкам, что даже играть в войну не нужно, потому что в ней нет ничего весёлого.

Финальную песню «День Победы» исполнил не только хор на сцене, но и весь зрительный зал — школьники пели стоя и громко аплодировали. У взрослых на глаза наворачивались слёзы.

Руководитель Барнаульского детского хора Инесса Грицай рассказала, что коллектив был создан в 2014 году по инициативе Александра Тарнецкого. Тогда он ещё руководил Барнаульским академическим хором, который сам же и основал. Год назад заслуженный дирижёр ушёл из жизни, и хору было присвоено его имя.

Театрализованная программа «С поклоном — нашим предкам», посвящённая Дню Победы. Анна Зайкова

Инесса Грицай,

руководитель Барнаульского детского хора:

Александр Борисович Тарнецкий считал, что академическому хору нужна «подпитка» — его коллектив должен пополняться из детского хора. Я в то время руководила вокальным ансамблем «Сентябринки», который успешно выступал на международном уровне. Он и стал базой для создания Барнаульского детского хора.

По её словам, искусство хорового пения в России постепенно возрождается, интерес к нему растёт. В мире же оно и вовсе считается элитарным. В некоторых странах учить детей хоровому пению могут только очень состоятельные люди.

Инесса Грицай , руководитель Барнаульского детского хора. Анна Зайкова

Инесса Грицай,

руководитель Барнаульского детского хора:

Пение в хоре воспитывает, заставляет быть ответственным. Если ты не пришёл, то номер не состоялся. Хор учит дружить, учитывать интересы других ребят в коллективе. И сам репертуар сильно влияет на то, как формируется восприятие мира у ребёнка. Мы исполняем музыку от Средневековья до XXI века. Вся она информативная, очень органично входит в жизнь детей, они меняются на глазах.

Барнаульский детский хор является победителем многих конкурсов, в том числе международных. Например, в 2018 году ребята привезли из Риги две золотые медали с Европейских хоровых игр. Коллектив стал победителем в номинациях «Детский хор» и «Фольклор, а капелла».

Театрализованная программа «С поклоном — нашим предкам», посвящённая Дню Победы. Анна Зайкова

Каждый год руководитель старается вывезти детей на крупные международные конкурсы. Это уже стало традицией. Хор выступал в Австрии, Германии, Израиле, Китае, Чехии и других странах.

В 2019 году Барнаульский детский хор планирует поехать на Европейские хоровые игры в Швецию. Деньги на поездку уже практически собраны, осталось найти средства только на доставку коллектива до аэропорта Толмачёво и обратно. Для этого и решено было провести театрализованную программу «С поклоном — нашим предкам». Его поддержала депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Она помогает детскому хору уже не один год.

Кристина Юстус , депутат Барнаульской гордумы. Анна Зайкова

Кристина Юстус,

депутат Барнаульской гордумы:

Мне важно, чтобы юные барнаульцы познакомились с творчеством этого поистине уникального хора. Без преувеличения его можно назвать коллективом международного уровня. Поддерживать таких талантливых детей для меня одно удовольствие. Я благодарна всем директорам школ, педагогам, которые отпустили с уроков и привезли детей на этот концерт, а также коллегам из комитета по социальной политике БГД. Сохранить память о Великой Отечественной войне, рассказать детям, чего стоил подвиг наших дедов и прадедов, — это имеет огромное значение.

Цифра

100 детей поют в Барнаульском детском хоре. Туда принимают ребятишек с 3,5 года, в том числе школьников, которые раньше не занимались музыкой.