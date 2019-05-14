Тёплым майским утром сотни школьников собрались в ДК Барнаула, чтобы послушать песни военных лет. Они были в приподнятом настроении, ведь их отпустили с уроков на интересный концерт.
Программа была рассчитана примерно на час. За это время прозвучали многие известные и всеми любимые песни о Великой Отечественной войне. Среди них «С чего начинается Родина», «Журавли», «Баллада о матери» и другие.
Юноши и девушки в военной форме, маленькие девочки в лёгких светлых платьях не только пели, но и читали стихи, рассказывающие о том, почему война — это страшно и её повторения нельзя допустить ни в коем случае. В небольшой сценке взрослые объяснили мальчишкам, что даже играть в войну не нужно, потому что в ней нет ничего весёлого.
Финальную песню «День Победы» исполнил не только хор на сцене, но и весь зрительный зал — школьники пели стоя и громко аплодировали. У взрослых на глаза наворачивались слёзы.
Руководитель Барнаульского детского хора Инесса Грицай рассказала, что коллектив был создан в 2014 году по инициативе Александра Тарнецкого. Тогда он ещё руководил Барнаульским академическим хором, который сам же и основал. Год назад заслуженный дирижёр ушёл из жизни, и хору было присвоено его имя.
Инесса Грицай,
руководитель Барнаульского детского хора:
Александр Борисович Тарнецкий считал, что академическому хору нужна «подпитка» — его коллектив должен пополняться из детского хора. Я в то время руководила вокальным ансамблем «Сентябринки», который успешно выступал на международном уровне. Он и стал базой для создания Барнаульского детского хора.
По её словам, искусство хорового пения в России постепенно возрождается, интерес к нему растёт. В мире же оно и вовсе считается элитарным. В некоторых странах учить детей хоровому пению могут только очень состоятельные люди.
Инесса Грицай,
руководитель Барнаульского детского хора:
Пение в хоре воспитывает, заставляет быть ответственным. Если ты не пришёл, то номер не состоялся. Хор учит дружить, учитывать интересы других ребят в коллективе. И сам репертуар сильно влияет на то, как формируется восприятие мира у ребёнка. Мы исполняем музыку от Средневековья до XXI века. Вся она информативная, очень органично входит в жизнь детей, они меняются на глазах.
Барнаульский детский хор является победителем многих конкурсов, в том числе международных. Например, в 2018 году ребята привезли из Риги две золотые медали с Европейских хоровых игр. Коллектив стал победителем в номинациях «Детский хор» и «Фольклор, а капелла».
Каждый год руководитель старается вывезти детей на крупные международные конкурсы. Это уже стало традицией. Хор выступал в Австрии, Германии, Израиле, Китае, Чехии и других странах.
В 2019 году Барнаульский детский хор планирует поехать на Европейские хоровые игры в Швецию. Деньги на поездку уже практически собраны, осталось найти средства только на доставку коллектива до аэропорта Толмачёво и обратно. Для этого и решено было провести театрализованную программу «С поклоном — нашим предкам». Его поддержала депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Она помогает детскому хору уже не один год.
Кристина Юстус,
депутат Барнаульской гордумы:
Мне важно, чтобы юные барнаульцы познакомились с творчеством этого поистине уникального хора. Без преувеличения его можно назвать коллективом международного уровня. Поддерживать таких талантливых детей для меня одно удовольствие. Я благодарна всем директорам школ, педагогам, которые отпустили с уроков и привезли детей на этот концерт, а также коллегам из комитета по социальной политике БГД. Сохранить память о Великой Отечественной войне, рассказать детям, чего стоил подвиг наших дедов и прадедов, — это имеет огромное значение.
Цифра
100 детей поют в Барнаульском детском хоре. Туда принимают ребятишек с 3,5 года, в том числе школьников, которые раньше не занимались музыкой.