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С помощью Алтай-Кокса в Заринске появился компьютерный томограф

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) передал ЧУЗ Медико-санитарной части предприятия компьютерный томограф.

Компьютерный томограф.
Компьютерный томограф.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

С помощью диагностического аппарата врачи медсанчасти смогут выявлять у пациентов заболевания на ранних стадиях, в том числе, пневмонию. Ранее жители Заринска могли получить такую услугу только в краевой столице.

Специальное обучение по работе на аппарате прошел врач-рентгенолог медсанчасти. На приобретение оборудования и оснащение помещения направили около 57 млн. рублей.

«Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска, -отмечает Ольга Обущак, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. -Новой услугой диагностирования смогут воспользоваться не только работники предприятия и члены их семей, но и жители Заринска по направлению врача».

Компьютерный томограф.
Компьютерный томограф.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Алтай-Кокс совместно с социальным партнером НЛМК фондом «Милосердие» систематически помогают медицинским учреждениям региона: общая стоимость медикаментов, переданных больнице № 5 Барнаула (краевому ковидному госпиталю), составила почти 14 млн рублей. Для Центральной городской больницы Заринска приобрели автомобиль скорой помощи стоимостью более 3,7 млн. рублей. В декабре 10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании НЛМК получили дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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