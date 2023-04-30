С праздничного салюта 1 мая барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте

Чтобы барнаульцы смогли уехать после салюта, организована работа общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.
С остановки «Площадь имени В.Н.Баварина» пойдут автобусы:
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№ 6, 20, 27, 35, 41, 47, 53, 144;
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№ 33р, 57, 60 (Ленина — Гоголя — Красноармейский — далее по маршруту);
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№ 55 (Ленина — Гоголя — Красноармейский в сторону поселка Южного).
Также после 22 часов горожан развезут трамваи:
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№ 1 (площадь Свободы — Новый рынок) — три вагона с отправлением в 22:13, 22:22, 22:30;
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№ 5:
один вагон с отправлением в 22:10 от площади Свободы по маршруту движения до РТИ, далее в обратном направлении: депо № 1 — проспект Коммунаров;
второй вагон с отправлением в 22:15 от площади Свободы по маршруту движения до улицы Малахова — Антона Петрова — Попова — Власихинская — депо № 3;
третий вагон с отправлением в 22:24 от площади Свободы по маршруту движения до Малаховского кольца — далее в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.
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№ 7: один вагон с остановки «Улица Пушкина» до конечного пункта «станция Кордон» — далее по маршруту до Малаховского кольца — далее в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.
Предлагаем вспомнить, каким был салют в прошлом году.
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