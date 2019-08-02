S7 вернула себе название «Сибирь», чтобы привлечь внимание к пожарам и восстановить леса

S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, временно возвращает свое прежнее название «Авиакомпания „Сибирь“», чтобы привлечь внимание к проблеме лесных пожаров и запустить акцию по восстановлению леса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По словам председателя совета директоров S7 Владислава Филева, бренд — один из основных и сильнейших активов компании, однако его готовы временно изменить, «чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов».

С 1 августа компания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. Активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также направят на посадку деревьев в Сибири.

Кроме того, на сайте s7.ru создан сервис, позволяющий перечислить деньги на посадку дерева. Специальный счетчик будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Бренд S7 Airlines вернут после того, как наберут достаточно средств для посадки 1 млн деревьев.

«Мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Ликвидация пожара — только первый шаг в решении проблемы. Необходимо объединиться и поддержать работу по созданию новых лесов в регионе и необходимых последующих мероприятий по защите лесного массива», сообщили в компании.

Сейчас в Сибири горят около 3 млн га леса, дым распространился по территории всей Сибири и даже дошел до берегов Северной Америки. Региональные власти долго не предпринимали мер к тушению пожаров в труднодоступных местностях, так как считали это экономически нецелесообразным.