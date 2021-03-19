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С заботой о сотрудниках. В Змеиногорске АО «Сибирь-Полиметаллы» построит многоквартирный дом на месте пустыря

Последний раз многоквартирный дом в Змеиногорске сдавали в эксплуатацию ровно 30 лет назад. С тех пор строительство велось только в рамках индивидуальной жилой застройки. Затянувшийся жилищный кризис, несомненно, не добавил привлекательности муниципалитету, повлек за собой отток населения, а значит, повлиял и на демографическую ситуацию. Поэтому долгожданная новость о предстоящем возведении многоквартирного дома в Змеиногорске порадовала и горожан, и сотрудников АО «Сибирь-Полиметаллы» — предприятия, ставшего инициатором и инвестором предстоящего строительства.

Многоквартирный дом в Змеиногорске (визуализация).
Многоквартирный дом в Змеиногорске (визуализация).
АО «Сибирь-Полиметаллы»

По словам генерального директора компании Вадима Рязанцева, АО «Сибирь-Полиметаллы» всегда проявляло заботу о сотрудниках предприятия, а сегодня еще более ответственно подходит к вопросу социальных гарантий.

— Самое ценное для нас — люди. Высококвалифицированные сотрудники, обладающие опытом, уникальными знаниями и навыками, должны жить в комфортных условиях, в современных и благоустроенных домах, — отмечает Вадим Рязанцев. — Поскольку жилищный фонд в Змеиногорске оставляет желать лучшего, а предприятие выходит на новые мощности и нуждается в специалистах, компания займется строительством дома и обеспечит работников достойным жильем. Это позволит нам привлечь дипломированных специалистов из Алтайского края и других регионов нашей страны, а также улучшит жилищные условия семей работников, которые уже трудятся на предприятии.

Администрация Змеиногорска предложила АО «Сибирь-Полиметаллы» рассмотреть несколько вариантов земельных участков под строительство многоквартирного дома. Выбор компании пал на территорию, где ранее располагалось общежитие для студентов медицинского училища, а ныне пустырь. Земельный участок на ул. 40 лет Октября стал, пожалуй, единственным подходящим местом для строительства дома, ведь здесь имеются необходимые коммуникации и развита инфраструктура.

— На данном участке появится 24-квартирный кирпичный трехэтажный дом, — рассказывает директор по строительству АО «Сибирь-Полиметаллы» Игорь Авдеев. — При возведении здания, отделке фасада, входных групп и жилых помещений будут использоваться современные высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой будут укомплектованы мебелью, необходимой бытовой техникой. Заезжай и живи! Кроме того, рядом с домом появятся детская площадка, зоны для отдыха и занятий спортом. Компания также займется озеленением территории и благоустройством двора.

Строительство дома должно начаться в текущем году — после прохождения публичных слушаний и оформления необходимых документов. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение жильцов планируется к 2023 году. Этого события с нетерпением ожидают семьи сотрудников АО «Сибирь-Полиметаллы».

Многоквартирный дом в Змеиногорске (визуализация).
Многоквартирный дом в Змеиногорске (визуализация).
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Так, участковому маркшейдеру Зареченского рудника Андрею Сумину в настоящее время приходится снимать квартиру в Рубцовске и каждый день совершать длительный путь до работы в Змеиногорск и обратно.

— Снять жилье в Змеиногорске невозможно, так как оно просто не сдается, — говорит Андрей Сумин. — Зачастую те редкие варианты, которые предлагаются на рынке недвижимости, не соответствуют ожиданиям. Частные дома не благоустроены. Поэтому приходится жить в одном городе, а трудиться в другом. Работа мне очень нравится, коллектив у нас замечательный. Хотелось бы переехать в Змеиногорск на постоянное место жительства. Это бы положительным образом сказалось на уровне и качестве жизни моей семьи. Позволило больше отдыхать и проводить время с родными людьми.

Полностью поддерживает своего коллегу участковый геолог Корбалихинского рудника Азат Желдыбаев. На предприятие он устроился сразу после окончания Томского государственного университета.

— У меня есть семья, скоро она пополнится — у нас появится малыш! В настоящее время нам приходится снимать квартиру в Рубцовске. Новость о строительстве дома в Змеиногорске очень порадовала. Для нашей семьи благоустроенная квартира в этом городе станет настоящем подарком! Змеиногорск, кстати, мне очень нравится. С супругой мы уже строим планы о том, как будем обживаться на новом месте. Знаем, в какой детский сад, а потом и в школу пойдет наш ребенок в будущем. С удовольствием стану новым жителем Змеиногорска!

Мнение

Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

— Напомню, что в 2020 году АО «Сибирь-Полиметаллы» приступило к реализации инвестиционного проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Сегодня можно сказать о том, что компания комплексно подошла к реализации инвестпроекта. Обеспечение горняков доступным и комфортабельным жильем — важнейшая составляющая социальной политики предприятия. Когда инвестор не только думает о производстве, но и заботится о персонале, уровне заработной платы, образовании и бытовых условиях своих сотрудников, есть уверенность, что все получится, компания будет процветать и стабильно развиваться. Убежден, что строительство жилого дома послужит для действующих сотрудников и будущих соискателей работы дополнительным инструментом мотивации к активному профессиональному росту и закреплению на производстве.

Евгений Кузнецов,
глава администрации Змеиногорска:

— Многоквартирных жилых домов в городе мало. Более того, строительство благоустроенного жилья в Змеиногорске прекратилось еще в 1991 году. Тогда был сдан в эксплуатацию дом на улице Ленина, 77. Новость о предстоящем строительстве порадовала администрацию муниципалитета, ведь это не только улучшит архитектурный облик города, а также жилищные условия людей, но и сделает Змеиногорск привлекательным для приезжих специалистов. Надеюсь, что строительство этого дома станет добрым началом и АО «Сибирь-Полиметаллы» продолжит работу в данном направлении.

Владимир Ельников,
председатель Совета ветеранов г. Змеиногорска:

— Сегодня горожане в буквальном смысле слова страдают от нехватки качественного благоустроенного жилья. Семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, однако работа в данном направлении не ведется. Безусловно, жители города, ветераны и молодежь будут рады тому, что в Змеиногорске построят многоквартирный дом. Я сам проживаю на улице 40 лет Октября, поэтому с нетерпением жду этого события. В свое время мой внук, который трудился на руднике, из-за проблем с жильем был вынужден уехать работать в Мурманск. Надеюсь, что благодаря АО «Сибирь-Полиметаллы» удастся обеспечить хорошими квартирами приезжих и местных специалистов. Возможно, благодаря этому молодежь перестанет покидать родной город.

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