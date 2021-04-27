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Садовый центр «СоболевСад» в Барнауле открыл новый сезон

Сегодня города окружены дачами, са­дами, огородами. В которых не только садоводы с большим стажем, но и новички-любители выращивают в Сибири плодовые деревья и кустарники.

Ведь в прошлом веке население пользовалось только дикорастущими ягодами. В Сибирь завозились европейские сорта плодовых культур, но они здесь подмерзали. Нужны были свои морозостойкие сорта. Позже на Алтае было создано более 120 сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, которые разработаны и выведены агротехнически для сурового Сибирского климата.

Яблоня.
Яблоня.
СС0

В плодопитомнике «СоболевСад» вы сможете купить саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников, земляники садовой, декоративных культур, цветов. Как с открытой корневой системой, так и закрытой. Весь посадочный материал имеет высокую зимостойкость и готов выдержать суровые сибирские морозы.

Для ландшафтных дизайнеров и озеленительных компаний готовы предоставить специальные условия-вырастить саженцы под заказ! Посадочный материал имеет все характеристики, заявленные тому или иному сорту.

Ждем вас за покупками, которые будут радовать много лет!

Садовый центр «СоболевСад»

Адрес: г. Барнаул, ул. Ковыльная 53

Часы работы: ежедневно, 10:00−18:00.

Сайт: sobolevsad.ru

Инстаграм: @sobolevsad

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