Садовый центр «СоболевСад» в Барнауле открыл новый сезон

В плодопитомнике «СоболевСад» вы сможете купить саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников, земляники садовой, декоративных культур, цветов. Как с открытой корневой системой, так и закрытой. Весь посадочный материал имеет высокую зимостойкость и готов выдержать суровые сибирские морозы.
Для ландшафтных дизайнеров и озеленительных компаний готовы предоставить специальные условия-вырастить саженцы под заказ! Посадочный материал имеет все характеристики, заявленные тому или иному сорту.
Ждем вас за покупками, которые будут радовать много лет!
Садовый центр «СоболевСад»
Адрес: г. Барнаул, ул. Ковыльная 53
Часы работы: ежедневно, 10:00−18:00.
Сайт: sobolevsad.ru
Инстаграм: @sobolevsad