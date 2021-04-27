Садовый центр «СоболевСад» в Барнауле открыл новый сезон

Сегодня города окружены дачами, са­дами, огородами. В которых не только садоводы с большим стажем, но и новички-любители выращивают в Сибири плодовые деревья и кустарники.

Ведь в прошлом веке население пользовалось только дикорастущими ягодами. В Сибирь завозились европейские сорта плодовых культур, но они здесь подмерзали. Нужны были свои морозостойкие сорта. Позже на Алтае было создано более 120 сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, которые разработаны и выведены агротехнически для сурового Сибирского климата.