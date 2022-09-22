22 сентября
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Потребитель

Салон мягкой мебели проведёт праздник для дизайнеров и покупателей

Costa Bella производит качественную и стильную мебель для частных и общественных интерьеров.

Салон Costa Bella.
Салон Costa Bella.
Фото: салон Costa Bella

С 23 по 25 сентября в Комплексе домашних решений DOMMER пройдет праздник для дизайнеров и покупателей мебельного салона Costa Bella. Вас ждут презентация новых моделей мебели, праздничный фуршет, розыгрыш призов, профессиональный фотограф и уютные фотозоны. Только в эти три дня в салоне будут действовать максимальные скидки!

Диван Висконти.
Диван Висконти.
Фото: салон Costa Bella

Салон Costa Bella в DOMMER начал свою работу летом 2020 года, и с тех пор уже более 500 покупателей стали счастливыми обладателями по-настоящему качественной, уютной и стильной мебели.

Покупка мебели в Costa Bella имеет ряд отличительных особенностей:

  • Качество. Вся мебель производится из самых лучших и надежных материалов, поэтому гарантируется качество каждой детали.
  • Индивидуальность. Вы можете приобрести как готовую продукцию, так и заказать изготовление наших моделей по индивидуальным проектам.
  • Долговечность. Наши диваны можно буквально «передавать» в наследство — они служат десятки лет и не теряют своей актуальности.
  • Выбор. Более 100 моделей, образующих полноценные мебельные коллекции, позволяют вам стильно обустроить интерьер, не прибегая к помощи дизайнеров.
Новинка - диван Дарио.
Новинка — диван Дарио.
Фото: салон Costa Bella

Компактные диваны для кабинетов, огромные диваны для лаунж-зон и больших гостиных, уютные кресла, комфортные кровати, стильные стулья — каждый может найти тот вариант мебели, который будет по душе!

Кресло Космо.
Кресло Космо.
Фото: салон Costa Bella

Ждем вас с 23 по 25 сентября в фирменном салоне Costa Bella. Успейте заказать качественную мебель с максимальными скидками в честь праздника. Подробности уточняйте у менеджеров салона или по телефону.

Салон «Costa Bella»
Комплекс домашних решений DOMMER
г. Барнаул, Павловский тракт, 166
8 (929) 310-15-15
costabella.ru
dhome.group

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