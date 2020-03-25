Салоны связи Tele2 стали ближе и вкуснее.

Tele2 сообщает об итогах развития сети дистрибуции в Алтайском крае в 2019 году. Компания открыла два новых салона связи и два мобильных модуля, а также реализовала совместный проект с сетью кондитерских Kuzina.

Главным каналом продаж SIM-карт Tele2 остается фирменная розница оператора. По итогам 2019 года общее число точек продаж и обслуживания клиентов Tele2 в Алтайском крае достигло 34.

Сегодня на территории региона действует 22 фирменных салона и 12 центров обслуживания, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и получить подробную консультацию, приобрести смартфон или воспользоваться дополнительными услугами: подключить видеонаблюдение, домашний интернет и ТВ, получить или погасить кредит, получить банковскую карту, оформить страхование, подписаться на сервисы Okko и Ivi.

В июне 2019 года в Барнауле на пр. Ленина, 53 открылся digital-корнер в коллаборации с сетью кондитерских Kuzina. Клиенты салона могут не только получить консультацию специалиста или оплатить услуги связи, но и выпить кофе или перекусить.

В 2019 году жители Алтайского края чаще всего обращались в салоны связи Tele2 за абонентским обслуживанием, детализацией счета, подключением новой SIM-карты, вопросам по работе и замене SIM-карты, переносом номера по MNP, корректировкой паспортных данных.

Развивая альтернативную дистрибуцию, компания сосредоточила внимание на продвижении интернет-магазина. В четвертом квартале 2019 года количество подключений через онлайн-платформу оператора увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году Tele2 продолжила развитие альтернативного канала дистрибуции. Оператор укрепил свои позиции в альтернативных каналах продаж: отделениях «Почты России», салонах «Ростелеком — Розничные сети», «Связной», а также магазинах электроники «Эльдорадо», «М.Видео», «ДНС».