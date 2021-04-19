Сам себе повар: собери свой идеальный WOK

В сети ресторанов быстрого питания «Гриль № 1» глобальное обновление меню! Самые большие изменения коснулись линейки воков.

Теперь гости «Гриль № 1» смогут сами собирать блюдо по своему вкусу. Меню для воков работает, как конструктор. В линейке — шесть начинок: курица, свинина, говядина, креветки, кальмар и тофу. К ним нужно выбрать один из соусов: унаги, том-ям, кисло-сладкий, терияки и сливочный. Миксуя начинку и соусы, каждый найдет свой идеальный WOK!

Любителям остренького понравится соус том-ям — насыщенный, с деликатной остротой. Унаги и терияки, на первый взгляд, похожи, но терияки более пряный и соленый, а унаги — сладковатый. Родина обоих соусов — Азия, поэтому воки получаются очень экзотичными. Более привычные соусы — пикантный кисло-сладкий и нежный сливочный.

Новинки есть и в меню пицц: легкая «Пепперони томат», обновленная «Морская», которая стала еще более морской и яркая весенняя пицца со свининой в кисло-сладком соусе. Кстати, появилась целая линейка с начинками из свинины: пицца, кесадия и пирог. Кроме того, «Гриль № 1» усовершенствовал тесто для пиццы: оно стало еще более воздушным и румяным.

«Гриль № 1» «Гриль № 1»

А для приверженцев здорового питания в меню появилось два особенных блюда: WOK и салат с тофу.

«Гриль № 1» приглашает всех попробовать новинки весеннего меню!