Самые дорогие и дешевые продукты в Алтайском крае назвали в управлении статистики

Алтайкрайстат назвал самые дорогие и дешевые продукты в регионе. Так молочные продукты заметно выросли в цене, а вот яйца и вареная колбаса стали более доступными.

Самые дорогие продукты

Самые дорогие молочные продукты продаются в Бийске. Согласно статистике, литр пастеризованного бийского молока дороже на 4 рубля. Он стоит 80,19 рублей против 76,26.

Сметана в Бийске тоже подорожала — 261,85 руб. в пересчете на килограмм. При этом по краю средняя цена составляет 254,75 рублей. Самая низкая стоимость на сметану в Рубцовске — 235,48 рубля.

Больше всего подскочил в цене творог. Он стал дороже на 26 рублей, чем в Барнауле, и на 43 рубля, чем в Рубцовске.

Молоко. CC0

Самые дешевые

Согласно статистике Томскрайстата, в Алтайском крае дешевле всех в Сибири можно купить яйца куриные, мясо кур и вареную колбасу.

Так десяток куриных яиц в среднем стоит 73,29 рублей, а в Бийске и вовсе 68,42 рублей.

Колбасу можно купить за 407,45 рублей за кг. Охлажденные или мороженые тушки кур стоят 156,54 рублей за кг.