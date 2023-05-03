3 мая
﻿
Потребитель

Самые дорогие и дешевые продукты в Алтайском крае назвали в управлении статистики

Алтайкрайстат назвал самые дорогие и дешевые продукты в регионе. Так молочные продукты заметно выросли в цене, а вот яйца и вареная колбаса стали более доступными.

Продукты, еда.
Продукты, еда.
СС0

Самые дорогие продукты

Самые дорогие молочные продукты продаются в Бийске. Согласно статистике, литр пастеризованного бийского молока дороже на 4 рубля. Он стоит 80,19 рублей против 76,26.

Сметана в Бийске тоже подорожала — 261,85 руб. в пересчете на килограмм. При этом по краю средняя цена составляет 254,75 рублей. Самая низкая стоимость на сметану в Рубцовске — 235,48 рубля.

Больше всего подскочил в цене творог. Он стал дороже на 26 рублей, чем в Барнауле, и на 43 рубля, чем в Рубцовске.

Молоко.
Молоко.
CC0

Самые дешевые

Согласно статистике Томскрайстата, в Алтайском крае дешевле всех в Сибири можно купить яйца куриные, мясо кур и вареную колбасу.

Так десяток куриных яиц в среднем стоит 73,29 рублей, а в Бийске и вовсе 68,42 рублей.

Колбасу можно купить за 407,45 рублей за кг. Охлажденные или мороженые тушки кур стоят 156,54 рублей за кг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость