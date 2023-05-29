Самые необычные места для путешествий по России: 5 уникальных направлений

В России много удивительных и малоизученных уголков. Они не пользуются популярностью у массового туриста, но лишь по причине того, что о них слышали лишь самые пытливые и любознательные. По данным туристического сообщества https://bolshayastrana.com/ , путешествия по России в последние годы набирают небывалую популярность. О нескольких необычных направлениях для поездки расскажем ниже.

Чарские пески – пустыня на севере России

Самая маленькая по площади пустыня нашей страны и одновременно самая северная пустыня планеты находится на территории заповедника Кодар. Желтые пески, бескрайнее синее небо и зеленая тайга создают уникальное сочетание, за которое этот объект называют «краем трех цветов». Рядом расположены термальные источники, вулканы, озера, каскады с минеральной водой и другие необычные объекты, которые также стоит увидеть.

Расположение: 9 км от села Чара, в Каларском районе Забайкальского края.

Карелия и уникальные петроглифы

Тайну карельских петроглифов пока не удалось разгадать никому. Они считаются одними из самых древних не только в нашей стране, но и в мире. Увидеть их можно в двух местах: в окрестностях Онежского озера (в 18 км к югу от п. Шальский), которое само по себе является уникальным природным объектом, а также на севере, в Беломорском районе, в низовьях реки Выг.

Местные жители с удовольствием водят туристов по самым неизведанным уголкам. Вы сможете исследовать заброшенные маяки, висячие озера, познакомиться с прекрасной северной кухней, увидеть знаменитые на весь мир Кижи и многое другое.

Тропики в Приморье

Самый южный остров России – Фуругельма, находится именно здесь. На нем, как и на соседних, растут необычные тропические цветы, берег покрыт белоснежным песком, а море теплое и лазурное. Отдалившись от пляжей, можно оказаться в тайге и пройти «дорогой леопардов». Также Приморский край богат и другими достопримечательностями, которые мы также рекомендуем увидеть активным путешественникам.

Камчатка: вулканы и не только

В последнее время среди тех, кто подбирает туры по России, все популярнее становится Камчатка – удивительный край вулканов, гейзеров, термальных источников, водопадов и, конечно, бескрайней тайги. Сюда приезжают любители экотуризма, охоты, рыбалки, пеших походов, а также экстрима.

Полуостров привлекает мощью, чистотой, первозданностью природы и некоторой таинственностью. Описать все его достопримечательности невозможно (покупая тур или отправляясь в путешествие самостоятельно, обязательно изучите их описание, чтобы выбрать то, что наиболее интересно именно вам).

Бурятия: открываем портал в прошлое

Здесь можно увидеть средневековый город гуннов, отдохнуть вблизи термальных источников, посетить буддийский дацан, побывать в гостях у старообрядцев и совершить много других интересных вещей, недоступных в других местах страны. И, конечно, стоит уделить время посещению Байкала, который является частью мирового наследия. Также рекомендуем не забыть провести дегустацию уникальных блюд и напитков, которые готовят только здесь.