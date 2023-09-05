Самые популярные марки смартфонов в 2023 году

Выбирая новый смартфон, за определенную сумму денег мы хотим получить максимум функций, мощный процессор, хорошую камеру, защищенный корпус и многое другое. В поисках модели одни люди отдают предпочтение конкретным производителям, другие тщательно мониторят и сравнивают цены на смартфоны , а для кого-то важно наличие хороших отзывов и популярности модели, в целом. Гаджеты каких производителей пользуются максимальным спросом в 2023 году, рассмотрим ниже.

Samsung

Южнокорейскую компанию по праву считают одним из лидеров мирового рынка смартфонов. Ежегодно на рынок выходят флагманские новинки и множество средних по цене и недорогих моделей. Объемы продаж практически каждой из них исчисляются десятками миллионов.

Интересный факт: в 2023 году самым мощным и дорогим смартфоном бренда стал Galaxy S23 Ultra. Его отличительные особенности: камера 200 МП, очень мощный процессор, один из лучших дисплеев в мире, широкий набор «фишек», присущих флагманским линейкам. Если вы находитесь в поиске одной из самых продвинутых новинок от Самсунг, выбор очевиден!

Apple

Счастливые обладатели айфонов с гордостью заявляют, что не готовы поменять их ни на что другое (разве что, на более «продвинутую» версию). Несмотря на некоторые трудности, связанные с эксплуатацией продукции от Apple в России, модели компании по-прежнему востребованы в нашей стране. Пользователей не останавливает ни ограничения в работе некоторых приложений, ни высокая цена.

Флагманом в 2023 году выступает iPhone 14 Pro. Модель с улучшенным экраном, камерой, новым мощным процессором и расширенным объемом памяти сохранила лучшие черты 13 версии и обрела свои собственные.

Xiaomi

Если раньше смартфоны китайского производителя считались исключительно бюджетными, то сегодня среди моделей бренда можно легко найти и нечто среднее (надежное и не слишком дорогое устройство со стабильным сроком службы в несколько лет), и дорогие прогрессивные модели с широчайшим набором уникальных функций. Буквенное и числовое наименование серий не всегда понятно, поэтому при выборе лучше внимательно изучать обзоры понравившихся моделей.

Realme

Компания известна своим инновационным подходом к выбору дизайна выпускаемых смартфонов. Именно это во многом поддерживает популярность моделей бренда в России и мире. Набор функций при этом обеспечивается на достаточно высоком уровне. Также смартфоны компании ценят за хорошую емкость аккумулятора, приятный пользовательский интерфейс, отличные камеры и многое другое. Realme можно по праву считать одним из лидеров рынка бюджетных устройств, что обеспечивается не за счет потери качества, а является особенностью ценовой политики бренда.