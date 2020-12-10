Самый большой каток открывается в Алтайском крае

12 декабря, в воскресенье, в Барнауле открывается самый большой каток на стадионе «Клевченя».

«Наши „Ледовары“ трудились день и ночь, чтобы лед на стадионе „Клевченя“ считался по праву самым лучшим в Алтайском крае», — пишут в официальной группе катка.

С 18:00 лед откроют для всех желающих, коньки выдаются в прокат до 20:00. Пока на нем могли тренироваться только конькобежцы.

На каток будут пускать только при соблюдении правил: маски, перчатки, антисептики, дистанция.

Расписание для массового катания

Пн: выходной

Вт: 18:00−21:00

Ср: 18:00−21:00

Чт: выходной

Пт: 18:00−21:00

Сб: 18:00−21:00

Вс: 15:00−21:00

Каток на стадионе «Клевченя». vk.com/katok_klevchenya

Уточняется, что в выходные в связи с проведением соревнований режим работы может измениться.

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