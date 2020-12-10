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Самый большой каток открывается в Алтайском крае

12 декабря, в воскресенье, в Барнауле открывается самый большой каток на стадионе «Клевченя».

Каток на стадионе "Клевченя".
Каток на стадионе "Клевченя".
vk.com/katok_klevchenya

«Наши „Ледовары“ трудились день и ночь, чтобы лед на стадионе „Клевченя“ считался по праву самым лучшим в Алтайском крае», — пишут в официальной группе катка.

С 18:00 лед откроют для всех желающих, коньки выдаются в прокат до 20:00. Пока на нем могли тренироваться только конькобежцы.

На каток будут пускать только при соблюдении правил: маски, перчатки, антисептики, дистанция.

Расписание для массового катания

  • Пн: выходной
  • Вт: 18:00−21:00
  • Ср: 18:00−21:00
  • Чт: выходной
  • Пт: 18:00−21:00
  • Сб: 18:00−21:00
  • Вс: 15:00−21:00
Каток на стадионе &quot;Клевченя&quot;.
Каток на стадионе «Клевченя».
vk.com/katok_klevchenya

Уточняется, что в выходные в связи с проведением соревнований режим работы может измениться.

Сколько стоит

  • Со своими коньками вход свободный.
  • Прокат одной пары коньков — 200 рублей в час.(+15 мин на переобувание). 400 рублей — безлимит на день.
  • Заточка одной пары коньков — 200 рублей.
  • Гардероб — 30 рублей.
  • Залог за прокат коньков 1000 рублей, но можно оставить документ (студенческий билет, удостоверение работника, водительские права и т.д.).
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