Самый большой каток открывается в Алтайском крае

«Наши „Ледовары“ трудились день и ночь, чтобы лед на стадионе „Клевченя“ считался по праву самым лучшим в Алтайском крае», — пишут в официальной группе катка.
С 18:00 лед откроют для всех желающих, коньки выдаются в прокат до 20:00. Пока на нем могли тренироваться только конькобежцы.
На каток будут пускать только при соблюдении правил: маски, перчатки, антисептики, дистанция.
Расписание для массового катания
- Пн: выходной
- Вт: 18:00−21:00
- Ср: 18:00−21:00
- Чт: выходной
- Пт: 18:00−21:00
- Сб: 18:00−21:00
- Вс: 15:00−21:00
Каток на стадионе «Клевченя».
vk.com/katok_klevchenya
Уточняется, что в выходные в связи с проведением соревнований режим работы может измениться.
Сколько стоит
- Со своими коньками вход свободный.
- Прокат одной пары коньков — 200 рублей в час.(+15 мин на переобувание). 400 рублей — безлимит на день.
- Заточка одной пары коньков — 200 рублей.
- Гардероб — 30 рублей.
- Залог за прокат коньков 1000 рублей, но можно оставить документ (студенческий билет, удостоверение работника, водительские права и т.д.).