Самолеты из Москвы не выпустили в Барнаул из-за тумана

Из московских аэропортов не выпустили два рейса: SU-1430 («Аэрофлот») и S7−217 (S7 Airlines «Сибирь»). Первый задержали на 8 часов, а второй — на 6 часов.
Самолет авиаперевозчика компании «Аэрофлот» отправляется из «Шереметьево», в Барнаул он прибудет примерно в 13:40. Ориентировочное время прибытия рейса S7 Airlines (полетит из «Домодедово») — в 12:40.
Из-за погодных условия задержится и отправление рейсов SU-1431 и S7−218 из Барнаула в Москву. По данным аэропорта им. Г.С. Титова, время вылета первого рейса запланировано на 14:50, второго — на 14:05.