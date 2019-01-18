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Самолеты из Москвы не выпустили в Барнаул из-за тумана

Из-за тумана 18 января из аэропортов Москвы не выпустили самолеты в Барнаул. Прибытие рейсов задерживается на несколько часов, рассказали altapress.ru в авиапредприятии «Алтай».

Аэропорт Барнаула.
Аэропорт Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Из московских аэропортов не выпустили два рейса: SU-1430 («Аэрофлот») и S7−217 (S7 Airlines «Сибирь»). Первый задержали на 8 часов, а второй — на 6 часов.

Самолет авиаперевозчика компании «Аэрофлот» отправляется из «Шереметьево», в Барнаул он прибудет примерно в 13:40. Ориентировочное время прибытия рейса S7 Airlines (полетит из «Домодедово») — в 12:40.

Из-за погодных условия задержится и отправление рейсов SU-1431 и S7−218 из Барнаула в Москву. По данным аэропорта им. Г.С. Титова, время вылета первого рейса запланировано на 14:50, второго — на 14:05.

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