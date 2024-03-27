Samsung Pay прекратит работу в России

Начиная с этой даты, карты «МИР» нельзя будет привязать, а ранее добавленные будут удалены.
Ранее сообщалось, что Центробанк России неожиданно отозвал лицензию у банка «Стрела».
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Отмечается, что платежный Samsung Pay сервис прекратит работу в России с 3 апреля, сообщили в компании.
Начиная с этой даты, карты «МИР» нельзя будет привязать, а ранее добавленные будут удалены.
Ранее сообщалось, что Центробанк России неожиданно отозвал лицензию у банка «Стрела».
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