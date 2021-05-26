«Сантехник МиК»: какую душевую кабину выбрать

Сегодня мы хотели бы рассказать об огромном ассортименте душевых кабин и о том, как же не растеряться в выборе достойной кандидатуры для установки в ванной комнате многоэтажки или же загородном доме премиум сегмента. Тропический душ, хромотерапия, ароматерапия, парогенерация, аудиоподготовка, функции массажа. Да это все можно встретить в современных душевых кабинах, здесь есть все, что только можно себе вообразить и представить. При этом имеем только один не достаток, невозможность принимать водные процедуры в привычном лежачем положении, хотя и тут бывают исключения! Но обо всём по порядку.

Варианты конструкции душевых кабин

Сегодня различают три основных вида конструкций душевой кабины. Закрытого, открытого и комбинированного типа.

Душевая кабина ODA. Источник: sanmik.ru

Закрытого типа. Душевая кабина закрытого типа представляет собой автономный бокс имеющий свои стены двери и даже потолок , своего рода капсула имеющая дополнительные функции для комфортного приема душа. Кабина являются отдельным предметом в ванной комнате , подключается к сети электро- и водоснабжения , канализации. Поддон кабины устанавливается на несущую раму , имеющую антикоррозионное покрытие. Закрытые душевые кабины несколько выше по стоимости своих коллег , однако у душевых кабин именно этого типа можно встретить наибольшее количество дополнительных функций. Подобные душевые кабины завоевали огромную популярность на российском рынке.

Душевая кабина закрытого типа представляет собой автономный бокс имеющий свои стены двери и даже потолок своего рода капсула имеющая дополнительные функции для комфортного приема душа. Кабина являются отдельным предметом в ванной комнате подключается к сети электро- и водоснабжения канализации. Поддон кабины устанавливается на несущую раму имеющую антикоррозионное покрытие. Закрытые душевые кабины несколько выше по стоимости своих коллег однако у душевых кабин именно этого типа можно встретить наибольшее количество дополнительных функций. Подобные душевые кабины завоевали огромную популярность на российском рынке. Открытого типа. Душевая кабина открытого типа находит свое применения в дизайнерских решениях оформления интерьера ванной комнаты. Стены кабины являются продолжением отделки самих стен , к примеру керамической плиткой. При этом чаще всего кабина состоит из стеклянной двери и внутреннего функционального наполнения , при том даже чаша кабины может быть изготовлена еще на этапе ремонта помещения и также отделана керамической плиткой. При этом , чаще всего , такие кабины не имеют своего потолка.

Душевая кабина открытого типа находит свое применения в дизайнерских решениях оформления интерьера ванной комнаты. Стены кабины являются продолжением отделки самих стен к примеру керамической плиткой. При этом чаще всего кабина состоит из стеклянной двери и внутреннего функционального наполнения при том даже чаша кабины может быть изготовлена еще на этапе ремонта помещения и также отделана керамической плиткой. При этом чаще всего такие кабины не имеют своего потолка. Комбинированная душевая кабина отличается от кабин закрытого типа более просторными размерами и наличием глубокого поддона , которой в свою очередь можно использовать как обычную ванную.

На протяжении многих лет компания «Сантехник МиК» занимается продажами душевых кабин как отечественного так и импортного производства, сегодня мы можем с уверенностью заявить что модели душевых кабин закрытого типа наиболее востребованы покупателями. Рассмотрим наиболее уязвимые места и проблемы выбора качественной душевой кабины.

Материал поддона душевой кабины

Одним из самых популярных материалов для изготовления поддонов душевой кабины является акрил. Огромную популярность ему принесла техническая возможность изготовления поддонов практически любой сложной формы. Акрил очень легок в уборке и может выглядеть презентабельно до 15 лет. Кроме того, акрил легко поддаётся ремонту, что делает его лидером в данной области.

Важно! Стоит обратить особое внимание на наличие армирующего слоя в конструкции душевого поддона и отказаться от приобретения душевой кабины без армировки!

Керамика, натуральный камень, мрамор и нержавеющая сталь так же используется при производстве поддонов для душевых кабин, однако это скорее дизайнерские решения, и рядовому пользователю это ни к чему.

Двери душевой кабины

Распашная, раздвижная, поворотная и даже складная тут скорее всего лучше опираться на мнения самого пользователя душевой кабины, как удобнее попадать во внутрь, так и будет. Особое внимание стоит уделить материалу из чего изготовлена сама дверь.

Полистирол. Одна из разновидностей пластика , двери из полистирола бывают прозрачные и матовые , сравнительно дешёвые модели душевых кабин оборудованы дверьми из данного материала. Несколько короткий срок службы обусловлен образованием невыводимых пятен и отложений на поверхности.

Одна из разновидностей пластика двери из полистирола бывают прозрачные и матовые сравнительно дешёвые модели душевых кабин оборудованы дверьми из данного материала. Несколько короткий срок службы обусловлен образованием невыводимых пятен и отложений на поверхности. Стекло. В первую очередь это красиво! И даже не стоит переживать насчет безопасности , ведь оно калёное и достаточно толстое , опять же если рассматривать именные бренды.

В первую очередь это красиво! И даже не стоит переживать насчет безопасности ведь оно калёное и достаточно толстое опять же если рассматривать именные бренды. Оргстекло. Значительно превосходит по своему лёгкому весу все существующие аналоги. Однако не стоит забывать , что данный материал легко поцарапать и за несколько лет былая прозрачность может сойти на нет.

Дополнительные функции

Огромное количество дополнительных функций: таких, как тропический душ, где вода капает с высоты из достаточно широкой лейки, что напоминает по ощущениям настоящий дождь, ароматерапия, с применением эфирных масел и фитокомпонентов, способствующая возможности окунуться в невероятный мир SPA наслаждений, а также всевозможные массажные гидрокомплексы и форсунки, все это мы оставим на выбор потребителя. От себя порекомендуем использовать только проверенных и качественных производителей, ведь душевая кабина напичкана электроникой которая работает от электричества!

Итог

Подведя итог вышеперечисленного, торговая сеть «Сантехник МиК» рекомендует к приобретению только качественные душевые кабины именных брендов. Опираясь на наш многолетний опыт нужно рассмотреть наиболее надежных производителей выпускающих продукцию в разной ценовой категории:

Душевые кабины ODA

Душевые кабины Aquapulse

Кабины Niagara , Erlit