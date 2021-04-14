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Сантехника Roca: ключевые особенности

Сантехника — важная часть интерьера ванной комнаты. На покупку оборудования уходит немалая сумма, поэтому не стоит расточать деньги на заказ дешевой продукции сомнительного качества. Только качественная сантехника будущего представлено под торговой маркой Рока, которая занимает большую часть российского рынка. Компания не просто выпускает отдельную сантехнику. Она создает целые коллекции. Можно подобрать смесители, раковины, ванны, оформленные в едином стиле. Это сэкономит время при оформлении комнаты, поможет добиться единства и целостности интерьера.

Сантехника Roca (Рока).
Сантехника Roca (Рока).
Архив mosplitka.ru

Но Roca сантехника имеет ряд других особенностей, которые присущи сантехническому оборудованию этой торговой марки:

  • экологичность и безопасность, так как для производства используются натуральные материалы;
  • прочность;
  • продуманный до мельчайших деталей дизайн;
  • практичность в эксплуатации;
  • устойчивость к износу.

Любое ваше пожелание найдет воплощение в каталогах компании. Относительно недавно она разработала и выпустила классическую коллекцию. Неизменным осталось высочайшее качество материалов. Производитель использует только экологичное сырье. Большое внимание уделяется оформлению. Благодаря современному дизайну продукция создает удобство, комфорт, украшает санузел. Благодаря большому выбору моделей можно подобрать удачный вариант как для современного, так и для классического интерьера. В каталоге производителя также представлены аксессуары, которые привнесут изюминку в обстановку комнаты.

Ассортимент сантехники Рока

Сегодня Roca сантехника представлена разнообразным оборудованием:

  • акриловые ванны;
  • консольные и напольные биде;
  • раковины;
  • унитазы;
  • аксессуары.

Испанский производитель регулярно обновляет ассортимент. Благодаря большому выбору моделей можно подобрать подходящее решение для оформления ванных комнат в квартирах, домах, гостиницах и офисах. Выпуск сантехники ведется на основании анализа рынка, изучения спросов потенциальных покупателей. Компания быстро проходит адаптацию и выпускает продукцию, которая становится конкурентоспособной.

Если вы хотите купить продукцию этого бренда по выгодным ценам, то изучите предложения от официальных представителей. Они закупают товар напрямую с завода, поэтому помимо высокого качества предлагают низкие цены.

ООО «Промлес» ОГРН 1035007207344. Юридический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 41, офис 5

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