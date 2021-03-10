Сайт Кремля перестал открываться после замедления работы Twitter

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы, сообщают в сети многие пользователи.

Так, об этом рассказал политик Дмитрий Гудков. Нарушилась работа и других государственных онлайн-ресурсов, в том числе сайта правительства, Роскомнадзора, МВД, Следственного комитета, Ростелекома и других.

Вскоре после этого появилась информация, что сайт Госдумы вновь стал загружаться. Однако в самой нижней палате пропал интернет, что парализовало работу депутатов.

Впоследствии сайт президента РФ «починили». Сейчас он в доступе.

Между тем некоторые телеграм-каналы отмечают, что это может быть обещанной США хакерской атакой на Россию.

10 марта Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России, пишет News.ru. Это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.