Здесь клиенты могут получить знакомые банковские услуги и сервисы экосистемы. Внутреннее наполнение офиса стало иным. Впервые новый формат своих офисов Сбер презентовал на продуктовой конференции СберКонф в сентябре 2020 года.

В новом офисе клиенты смогут получать услуги без паспорта — по биометрии. Благодаря встроенной технологии распознавания лица в банкоматах возможно будет снять или перевести деньги по улыбке. Управлять операциями можно при помощи голосовых команд. По форме такие банкоматы напоминают смартфон, а их интерфейс — привычные мобильные приложения, поэтому пользоваться устройствами будет просто. Впрочем, совершать операции в новых банкоматах возможно и традиционным способом — используя банковскую карту.

На площадке офиса можно протестировать и умные девайсы от Сбера, например, мультимедийную приставку SberBox или смарт-дисплей SberPortal. Кроме того, в офисе можно оформить подписку на Окко и другие сервисы экосистемы, отправить или получить посылку через СберЛогистику, купить или получить лекарства, медтехнику или товары для здоровья в Сбер Еаптеке.

В целом пространство офиса нового формата стало более открытым, безбарьерным и дружелюбным. Одна зона плавно переходит в другую, и клиенты могут ожидать своей очереди в любом удобном для себя месте.

Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае. ПАО Сбербанк.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: