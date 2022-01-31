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Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае

Обновленный офис банка заработал в Барнауле по адресу: проспект Ленина, 96е.

Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае.
Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае.
ПАО Сбербанк.

Здесь клиенты могут получить знакомые банковские услуги и сервисы экосистемы. Внутреннее наполнение офиса стало иным. Впервые новый формат своих офисов Сбер презентовал на продуктовой конференции СберКонф в сентябре 2020 года.

В новом офисе клиенты смогут получать услуги без паспорта — по биометрии. Благодаря встроенной технологии распознавания лица в банкоматах возможно будет снять или перевести деньги по улыбке. Управлять операциями можно при помощи голосовых команд. По форме такие банкоматы напоминают смартфон, а их интерфейс — привычные мобильные приложения, поэтому пользоваться устройствами будет просто. Впрочем, совершать операции в новых банкоматах возможно и традиционным способом — используя банковскую карту.

На площадке офиса можно протестировать и умные девайсы от Сбера, например, мультимедийную приставку SberBox или смарт-дисплей SberPortal. Кроме того, в офисе можно оформить подписку на Окко и другие сервисы экосистемы, отправить или получить посылку через СберЛогистику, купить или получить лекарства, медтехнику или товары для здоровья в Сбер Еаптеке.

В целом пространство офиса нового формата стало более открытым, безбарьерным и дружелюбным. Одна зона плавно переходит в другую, и клиенты могут ожидать своей очереди в любом удобном для себя месте.

Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае.
Сбер открыл свой первый офис нового формата на Алтае.
ПАО Сбербанк.

Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Офисы Сбера трансформируются в пространства, которые объединяют возможности компаний его большой экосистемы — на одной площадке клиенты могут решить не только свои финансовые задачи. Теперь здесь, в новой удобной и комфортной обстановке, доступен очень широкий перечень сервисов. Для обслуживания мы используем передовые технологии, а пространство создано с большим вниманием к потребностям наших клиентов.

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