Сбер первым в стране предложил открывать вклад на ребенка без визита в офис

Мы рады представить уникальный вклад СберKids+ для россиян с детьми. Впервые в России такой вклад можно открыть полностью онлайн. Раньше это можно было сделать только в офисе банка: требовалось собрать пакет документов на ребенка и написать заявление. Сейчас процесс занимает пару минут в приложении СберБанк Онлайн — в нём же можно пополнить депозит в любое время и на любую сумму. Родители смогут сформировать стартовый капитал к совершеннолетию ребёнка, а дети больше узнают об инструментах для сбережений и научатся эффективнее управлять своими средствами. По нашим данным, более 20% достигших совершеннолетия вкладчиков Сбера, на чьё имя родители открыли депозиты, оставили деньги на вкладах, продолжили копить и получать процентный доход.