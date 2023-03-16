Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

Клиенты Сбера успешно пользуются услугой оформления сделок купли-продажи недвижимости без оформления ипотечного кредита. С начала года в Сибири было оформлено уже более 1200 таких сделок, на Алтае — около 130.

Сервис позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один визит в отделение банка в течение получаса — сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Регистрация перехода права собственности происходит без посещения клиентом Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации, а расчет между покупателем и продавцом — без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.

Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении — достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик».

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: