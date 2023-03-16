16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

Клиенты Сбера успешно пользуются услугой оформления сделок купли-продажи недвижимости без оформления ипотечного кредита. С начала года в Сибири было оформлено уже более 1200 таких сделок, на Алтае — около 130.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Сервис позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один визит в отделение банка в течение получаса — сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Регистрация перехода права собственности происходит без посещения клиентом Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации, а расчет между покупателем и продавцом — без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.

Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении — достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик».

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Сбер накопил большой опыт и экспертизу в проведении электронных регистраций сделок. За последние три года наши сотрудники помогли сибирякам комфортно и безопасно оформить порядка 150 тысяч объектов недвижимости.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость