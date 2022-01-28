Сбер презентовал свои уникальные образовательные программы для школьников и студентов

Давний призыв Владимира Ленина «Учиться, учиться и еще раз учиться» в Сбере помнят и используют. В современном мире тренд на непрерывное образование теперь называется lifelong learning. Его приверженцы отмечают: процесс получения новых знаний одним дипломом не ограничивается. Мир слишком быстро меняется, и чтобы за ним успеть, учиться надо постоянно.
Председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина поприветствовав участников презентации, отметила, что сама следует принципам lifelong learning. Сейчас по программе Королевского колледжа Лондона она изучает машинное обучение, искусственный интеллект.
«Сбер активно развивает технологии искусственного интеллекта, у нас даже есть показатель, в какую долю процессов он включен. Для нас это ориентир и цель, как и финансовый план», — отметила Татьяна Галкина.
Постигать и создавать новое молодому поколению банк предлагает через свои образовательные программы. Одна из них — SberZ, направлена на школьников 8−11 классов и учащихся средних профессиональных учреждений, другая — SberStudent, адресована студентам вузов, аспирантам, научным сотрудникам и преподавателям. Цель у них общая — дать комплексные знания по основам предпринимательства и помочь создать реальный бизнес-проект.
Антон Никифоров, руководитель направления SberX, отмечает: войти в программы может каждый и не важно, есть ли действующий стартап, идея для проекта, команда единомышленников или опыт. Главное — это желание.
Обучение длится восемь месяцев. Первый этап начинается в середине февраля и заканчивается в мае. Здесь участники получают знания по основам предпринимательской деятельности.
На втором этапе формируются команды — это группы ребят, работающие над одним проектом. В нынешнем году в Сбере решили поддержать по всей России около 500 таких команд. С каждой из них будут работать наставники — опытные управленцы и бизнесмены. Их задача — дать проекту ускорение, помочь своими знаниями.
На третьем этапе — Демо-дне — лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям — потенциальным заказчикам.
По словам Антона Никифорова, проекты могут быть совершенно разнонаправленные. Например, в прошлом году одна из команд презентовала сервис по учету лекарств в домашней аптечке, а другая — занимается наушниками для слабослышащих людей.
Участники акселераторов Сбера, прошедшие программы в 2021 году, отмечают, что главными приобретениями для них стали новые знакомства и знания, которых нет ни в школьной, ни в университетской программах.
К примеру, при разработке образовательного модуля используется контент от Stanford Online, адаптированный на русский язык.
Как говорит Антон Никифоров, это далеко не все «плюшки». Победители получают гранты, могут претендовать на повышенные стипендии, у них появляются и другие возможности.
Но главное, конечно, это сам бизнес-проект, на котором можно зарабатывать.
Никита Буравкин из Казани — обычный парень. Студент, активист, спортсмен. В 2021 году об образовательной программе Сбера узнал случайно от знакомого, вместе с ним и зарегистрировался.
Тогда парни подумывали о сервисе поиска работы для IT-компаний, который бы помогал работодателям в полной мере оценивать возможности своих будущих сотрудников. «Благодаря акселератору мы смогли из кусочков мыслей сделать понятный проект», — признается Никита.
На втором этапе программы ребятам помогал топ-менеджер крупной сотовой компании. Он сам общался с IT-специалистами и собирал от них обратную связь. «Для нас и нашего проекта это было чрезвычайно важно и полезно», — рассказывает студент.
Никита и его команда в прошлом году стали одними из победителей акселератора. На днях ребята подписали договор с дизайнером, который будет разрабатывать сайт нового сервиса. Это станет для них уверенным шагом в мир предпринимательства.
Андрей Марков, ректор Алтайского государственного технического университета, рассказывает, что многие годы выпускные работы студентов АлтГТУ были заточены под крупные уже действующие производства.
Сейчас тренд другой — в университете хотят, чтобы дипломы выпускников были своеобразными стартапами, готовыми к реализации новыми бизнес-проектами.
Количество таких дипломов в университете хотят увеличить в десятки раз. И акселератор Сбера в этом прекрасно помогает.
«Я уже ознакомился с программой и могу сказать, что она очень интересная. Из вуза тут никто не отчисляет, оценки не выставляет. Считаю, что студентам надо пробовать», — выразил свое мнение Андрей Марков.
Зарегистрироваться в программах может каждый желающий школьник или студент. Обучение стартует в середине февраля.