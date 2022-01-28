Сбер презентовал свои уникальные образовательные программы для школьников и студентов

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Что такое акселераторы Сбера?

Постигать и создавать новое молодому поколению банк предлагает через свои образовательные программы. Одна из них — SberZ, направлена на школьников 8−11 классов и учащихся средних профессиональных учреждений, другая — SberStudent, адресована студентам вузов, аспирантам, научным сотрудникам и преподавателям. Цель у них общая — дать комплексные знания по основам предпринимательства и помочь создать реальный бизнес-проект.

Антон Никифоров, руководитель направления SberX, отмечает: войти в программы может каждый и не важно, есть ли действующий стартап, идея для проекта, команда единомышленников или опыт. Главное — это желание.

Обучение длится восемь месяцев. Первый этап начинается в середине февраля и заканчивается в мае. Здесь участники получают знания по основам предпринимательской деятельности.

На втором этапе формируются команды — это группы ребят, работающие над одним проектом. В нынешнем году в Сбере решили поддержать по всей России около 500 таких команд. С каждой из них будут работать наставники — опытные управленцы и бизнесмены. Их задача — дать проекту ускорение, помочь своими знаниями.

На третьем этапе — Демо-дне — лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям — потенциальным заказчикам.

По словам Антона Никифорова, проекты могут быть совершенно разнонаправленные. Например, в прошлом году одна из команд презентовала сервис по учету лекарств в домашней аптечке, а другая — занимается наушниками для слабослышащих людей.