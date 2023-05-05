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Сбер приглашает барнаульцев на праздничный концерт

9 мая Алтайское отделение Сбербанка организует в Барнауле праздничный концерт под открытым небом. Он пройдёт на площадке у главного офиса банка по адресу: проспект Комсомольский, 106а.

Для всех жителей и гостей города прозвучат известные и любимые песни, посвящённые Великой Победе. Исполнят композиции музыканты Барнаульского духового оркестра.

Концерт начнётся в 12:00.

Артём Пастухов,
заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Концерт под открытым небом у главного офиса банка на 9 мая мы организуем в течение многих лет. Для горожан это уже добрая традиция – прийти и послушать песни, которые несколько поколений знают наизусть. У барнаульцев и гостей города концерт всегда находит живой отклик: зрители поют или вальсируют. Посетители разных возрастов становятся такими же действующими лицами праздничного мероприятия, как и музыканты, и это единение очень важно. Приглашаю всех желающих прийти на наш концерт.

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