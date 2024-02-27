Сбер рекомендует пользователям Android обновить СберБанк Онлайн

Узнать, какая версия приложения установлена на вашем устройстве, можно уже при входе в приложение — на экране ввода пароля внизу. Также эта информация доступна в разделе «Профиль» — «О приложении».
Обновить приложение можно всего за несколько минут любым удобным способом: в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.
Сбер постоянно говорит своим клиентам о необходимости обновлять СберБанк Онлайн сразу после появления новой версии. Это помогает приложению работать быстрее и стабильнее, а пользователям становятся доступны все новые функции и возможности. В 2024 году банк выпустил уже три версии приложения СберБанк Онлайн для андроид-устройств, самой актуальной является версия 15.5, выпущенная 19 февраля.
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