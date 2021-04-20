Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране

У автовладельцев Сибири появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в отделениях СберБанка по всей стране. Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Наталья Алымова,

старший вице-президент , руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях — участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование».

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

По данным Банка России, за 2020 год в регионах работы Сибирского банка СберБанка автомобилисты оформили почти 3,5 млн полисов ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности — один из самых массовых видов страхования. Теперь оформление договоров ОСАГО стало еще проще и доступнее — менеджеры в отделениях СберБанка по всей стране помогут рассчитать, сравнить стоимость полиса в 12 страховых компаниях и оформить договор. Даже самый аккуратный водитель может стать участником ДТП, а с полисом ОСАГО любой будет чувствовать себя увереннее на дороге.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481