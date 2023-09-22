22 сентября
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Сбер запустил в Cибири сервис «Оплата улыбкой»

Сбербанк начал устанавливать в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также Республиках Алтай, Тыва и Хакасия POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии.

Девушка с покупками.
Девушка с покупками.
Фото: ru.freepik.com, автор katemangostar.

Обновить свои платежные терминалы для безналичной оплаты согласилось уже более трёхсот компаний. К примеру, полное обновление в ближайшее время ждет торговые сети «Светофор», «Командор» и «Аникс», аптеки сетей «Фармакопейка» и «Гармония здоровья».

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Биометрическая оплата, при которой не нужно физическое наличие карты — еще один способ обезопасить свои финансы. После успешного тестирования сервиса мы уже снабдили терминалами нового поколения многие компании Сибири и продолжаем расширять эту сеть, поэтому услугой смогут воспользоваться ещё больше жителей регионов.

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