Сбербанк и «Сибирская Аграрная Группа» подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирский банк ПАО Сбербанк и АО «Сибирская Аграрная Группа» в рамках прошедшей в Москве российской агропромышленной выставки «Золотая осень» подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие корпоративного кредитования, финансирование инвестиционной и экспортной деятельности, операции по внутрироссийским аккредитивам и многое другое.

Ранее Сибирский банк Сбербанка уже реализовал сделку по приобретению 100% акций АО «Кудряшовское», в структуре которого находится крупный свинокомплекс, и 100% доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Заемщиком в сделке выступило АО «Аграрная Группа». Срок кредита составил 10 лет.

«Сибирская Аграрная Группа» — это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в котором процессы проходят по замкнутой цепочке: от производства зерна и комбикормов до мясной продукции. Основные направления деятельности холдинга — это свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство и производство яйца. Общий объем производства группы компаний составил в 2018 году 152 тысячи тонн свинины.

Таким образом, теперь в Аграрной Группе 7 свиноводческих комплексов, расположенных в Томской, Свердловской, Кемеровской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае и республике Бурятия.

Сергей Кузнецов,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Подписание данного соглашения укрепляет наши партнерские отношения и создает основу для дальнейшего долгосрочного и еще более эффективного сотрудничества. Этот стратегический документ позволяет создавать благоприятные условия для осуществления мероприятий, направленных на реализацию общих интересов. Банк и далее готов поддерживать инвестиционную политику и другие инициативы Аграрной Группы. Мы намерены включиться в работу над рядом совместных проектов, которые позволят компании реализовать свои стратегические планы развития.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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