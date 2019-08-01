Сбербанк и Система Город запускают акцию «Удачный платеж» с внушительными призами

Чтобы поучаствовать в акции необходимо выполнить два условия:
Зарегистрироваться в акции. Для участников активны два способа регистрации:
- на сайте банка www.sberbank.ru. Раздел «Выгодно для Вас» на странице «Удачный платеж» (для отображения информации по акции «Удачный платеж» необходимо выбрать регион — Алтайский край);
- с помощью СМС-сообщения на короткий номер 5115 с текстом «АКЦИЯ000000000000ABCD», где АКЦИЯ — это префикс, а число 000000000000ABCD — уникальный номер платежа (СУИП — указан в чеке).
Для победителей приготовлен внушительный призовой фонд: 10 главных призов по 10000 рублей на счет банковской карты, 100 дополнительных призов — 500 рублей на сотовый телефон участника.
Подробности об условиях участия в акции — на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас» на странице «Удачный платеж».