Сбербанк начал принимать платежи в МФЦ

Алтайское отделение ПАО Сбербанк совместно с МФЦ Алтайского края и Республики Алтай запустили в декабре проект по приему платежей в окнах МФЦ.

Теперь оплатить госпошлину можно в окне, в котором происходит оформление услуги. Для расчетов принимаются только банковские карты, услуга доступна клиентам любого банка. Еще одно нововведение — оплата услуг ЖКХ АО «Алтайкрайэнерго» в окнах МФЦ. Это первая компания-поставщик услуги в системе, в перспективе — расширение списка организаций.

Государственные пошлины оплачиваются без комиссии. По дополнительным услугам вся комиссия прозрачна и плательщик заранее видит в предварительном чеке, сколько будет стоить оплата той или иной услуги. Первые окна МФЦ, в которых стали принимать платежи, заработали в декабре. Сейчас продолжается установка технического оборудования и терминалов для проведения оплат в других МФЦ. Специалисты банка проводят обучение сотрудников центров.

«Проект перспективный. Он расширяет возможности клиентов МФЦ, которые получат качественный сервис и смогут избежать лишних временных затрат, связанных с получением необходимых услуг», — комментирует заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков.

В начале 2020 года все технические работы планируется завершить. Всего на территории Алтайского края платежи будут принимать в 463 окнах МФЦ, в Республике Алтай к системе будет подключено 58 таких окон.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.