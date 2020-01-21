Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Сбербанк не рекомендует отправлять фото своих карт через мессенджеры

Доступ к данным карт частных лиц мошенники могут получить из сообщений пользователей, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Банковские карты.
Банковские карты.
Анна Зайкова

Снимок карты в частной переписке может являться утечкой данных. Обычно люди отправляют фото карты, чтобы не вводить ее номер вручную. Также представитель кредитного учреждения обозначил другую проблему — для того, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой, мошенникам достаточно знать ее имя и номер телефона, пишет РИА Новости.

«Часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если Вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом Вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — заявил зампред правления банка.

Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров), пишет News.ru.

Злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприемники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость