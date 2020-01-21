Сбербанк не рекомендует отправлять фото своих карт через мессенджеры

Снимок карты в частной переписке может являться утечкой данных. Обычно люди отправляют фото карты, чтобы не вводить ее номер вручную. Также представитель кредитного учреждения обозначил другую проблему — для того, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой, мошенникам достаточно знать ее имя и номер телефона, пишет РИА Новости.

«Часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если Вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом Вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — заявил зампред правления банка.

Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров), пишет News.ru.

Злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприемники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код.