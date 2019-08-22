Сбербанк планирует приобрести долю в 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания разошлись во мнении о том, кто стал инициатором переговоров. Один утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса, двое других называют Сбербанк.

Интернет-компания, основанная в Новосибирске, разрабатывает одноименный городской информационный сервис, соединяющий карту и справочник. В пресс-службе 2ГИС уточнили, что, по их данным, в июле 2019 года приложение запускалось на 49,3 млн устройств.

Справочник занимает восьмое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes. В 2019 году издание оценивало стоимость 2ГИС в $243 млн (16, 2 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 августа).

Представители Сбербанка и 2ГИС от комментариев отказались.