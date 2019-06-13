Сбербанк прокомментировал возможную блокировку вкладов

Ранее стало известно о том, что российские банки прибегают к блокировке счетов своих клиентов, которые отказываются предоставить объяснения по поводу своих трат и источников средств на открытие вкладов.
Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в «Сбере».
Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе, пишет polit.ru.