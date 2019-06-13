Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Сбербанк прокомментировал возможную блокировку вкладов

При выявлении необычных операций Сбербанк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее стало известно о том, что российские банки прибегают к блокировке счетов своих клиентов, которые отказываются предоставить объяснения по поводу своих трат и источников средств на открытие вкладов.

Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в «Сбере».

Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость