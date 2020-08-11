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Сбербанк развивает сервис снятия наличных в кассах магазинов более чем в 500 селах Сибири

В рамках пилотного проекта в селах региона появляются банковские платежные агенты — магазины, где в кассах можно снять наличные.
Сейчас сервис работает в 510 населенных пунктах.

В 2019 году в Сибири стартовал пилотный проект Сбербанка по обеспечению доступности финансовых услуг в сельской местности. В дополнение к традиционным форматам, таким как бизнес-офис, операционный офис (в т. ч. малый сельский офис, экспресс-стандарт), появились новые — с использованием банковских платежных агентов. По состоянию на август 2020 года проект получил распространение в 510 селах Сибири.

Новый проект подразумевает выдачу наличных в кассах магазинов в небольших населенных пунктах региона. Для того чтобы получить денежные средства, достаточно оплатить покупки картой Сбербанка: сотрудник торговой точки введет на терминале общую сумму приобретаемого товара и ту, что будет выдана наличными. После этого клиенту необходимо будет подтвердить операцию вводом PIN-кода. Для снятия доступно не более 5 тыс. рублей в сутки. Сумма покупки не имеет значения. Комиссия за совершение операции не взимается. Всего в рамках проекта было произведено 6,5 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму 8,7 млн рублей.

В Алтайском крае и Республике Алтай сервис работает в 100 населенных пунктах, жители которых уже совершили более 1300 операций по снятию наличных в кассах магазинов.

Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Проект нацелен на повышение доступности финансовых услуг банка для жителей тех территорий, где нет наших отделений и банкоматов. Почти везде есть терминалы для безналичной или бесконтактной оплаты, поэтому в рамках пилотного проекта мы использовали их возможности для достижения нашей цели. Клиенты оценили сервис и довольно активно пользуются услугой, что демонстрирует наша статистика. Алтайское отделение является одним из лидеров пилотного проекта на территории присутствия Сибирского банка, и мы будем продолжать работу над ним и другими программами, повышая финансовую грамотность жителей сельской местности.

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