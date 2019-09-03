Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
110

Сбербанк и Система Город продолжают акцию «Удачный платеж» с внушительными призами

С 1 августа 2019 года ПАО Сбербанк России совместно с Системой Город Алтайского края запускают акцию «Удачный платеж». Ее основная цель — стимулирование безналичных способов оплаты за услуги ЖКХ.

Сбербанк России и Система Город запускают акцию «Удачный платеж».
Сбербанк России и Система Город запускают акцию «Удачный платеж».
Фото предоставлено рекламодателем.

Чтобы поучаствовать в акции необходимо выполнить два условия:

  1. С 01.08.2019 по 15.09.2019 года (включительно) совершить оплату за жилищно-коммунальные услуги (квартплата, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт, интернет, домашний телефон, кабельное телевидение) на сумму не менее 1000 рублей (суммы оплат из разных чеков не суммируются) любым удобным безналичным способом: через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», с помощью услуги «Автоплатеж» или на устройстве самообслуживания.
  2. Зарегистрироваться в акции. Для участников активны два способа регистрации:
  • на сайте банка www.sberbank.ru. Раздел «Выгодно для Вас» на странице «Удачный платеж» (для отображения информации по акции «Удачный платеж» необходимо выбрать регион — Алтайский край);
  • с помощью СМС-сообщения на короткий номер 5115 с текстом «АКЦИЯ000000000000ABCD», где АКЦИЯ — это префикс, а число 000000000000ABCD — уникальный номер платежа (СУИП — указан в чеке).

Для победителей приготовлен внушительный призовой фонд: 10 главных призов по 10000 рублей на счет банковской карты, 100 дополнительных призов — 500 рублей на сотовый телефон участника.

Подробности об условиях участия в акции — на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас» на странице «Удачный платеж».

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость