Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п.

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Клиенты могут получить дополнительный дисконт, если воспользуются комплексным продуктом банка, который он предлагает в сотрудничестве с застройщиком-партнером. В таком случае появляется возможность купить квартиру в ипотеку по ставке 2,4% до ввода дома в эксплуатацию, после чего она станет 6,4%. Другой вариант — 5% на весь срок. На еще более выгодных условиях получить кредит при покупке жилья у застройщиков-партнеров банка могут семьи с детьми, которые попадают под другую госпрограмму, где базовая ставка на первичном рынке составляет 5%. В рамках комплексного продукта ставка может составлять 1% - до ввода дома в эксплуатацию (далее ставка будет 5%) или 3,6% - на весь срок кредита. Подать заявку на ипотеку с господдержкой и уточнить условия кредитования также можно онлайн на DomClick.ru.

Ипотечную сделку на покупку жилья в новостройке можно полностью провести в дистанционном формате без поездок в банк. Во время действия режима самоизоляции, если есть необходимость, сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Ипотека под 6,4% годовых — это сегодня одно из самых актуальных предложений на первичном рынке жилой недвижимости. Благодаря нашим застройщикам-партнерам клиенты могут получить дополнительный дисконт. Еще больше возможностей в комплексном предложении с застройщиками есть у семей с детьми, подпадающих под программу господдержки. И в целом снижение ставок по ипотечным кредитам позволит приобрести жилье большему числу жителей региона. Кроме этого, банк реализовал несколько актуальных в условиях самоизоляции сервисов, и теперь покупка квартиры может быть полностью дистанционной. Поэтому сегодня ипотека в Сбербанке стала не только доступнее, сделки являются безопасными во всех отношениях.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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