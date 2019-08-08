Сбербанк создал «предоплаченный валютный форвард» для корпоративных клиентов.

Сбербанк ввел новый продукт для корпоративных клиентов — «предоплаченный валютный форвард». Он позволит получить финансирование под ожидаемое поступление валютной выручки или совершить авансовый платеж при покупке оборудования с одновременной фиксацией будущего курса.

Компании, работающие с внешними рынками, всегда связаны с зависимостью от изменений курса валют. Иногда эти колебания существенно влияют на доходы, делая проект невыгодным. Избежать подобных последствий можно, если заранее определять курс будущей операции посредством покупки-продажи производных финансовых инструментов — форвардов и опционов. Данные инструменты переносят текущие курсы валют на момент расчетов.

Стоимость финансирования в рамках продукта «предоплаченный валютный форвард» соответствует ставке кредитования в банке, однако при этом средства предоставляются «по требованию»: после сделки фиксирования будущего курса банк предоплачивает до 90% от ее номинала за минусом ставки кредитования. Это позволяет сделать финансирование экономически обоснованным — компания заранее знает расходы с точки зрения курсов покупки/продажи валюты и более эффективно управляет бюджетом.

Сергей Кузнецов,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: