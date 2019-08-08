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Сбербанк создал «предоплаченный валютный форвард» для корпоративных клиентов

Сбербанк ввел новый продукт для корпоративных клиентов — «предоплаченный валютный форвард». Он позволит получить финансирование под ожидаемое поступление валютной выручки или совершить авансовый платеж при покупке оборудования с одновременной фиксацией будущего курса.

Сбербанк создал «предоплаченный валютный форвард» для корпоративных клиентов.
Сбербанк создал «предоплаченный валютный форвард» для корпоративных клиентов.
Источник: ПАО Сбербанк.

Компании, работающие с внешними рынками, всегда связаны с зависимостью от изменений курса валют. Иногда эти колебания существенно влияют на доходы, делая проект невыгодным. Избежать подобных последствий можно, если заранее определять курс будущей операции посредством покупки-продажи производных финансовых инструментов — форвардов и опционов. Данные инструменты переносят текущие курсы валют на момент расчетов.

Стоимость финансирования в рамках продукта «предоплаченный валютный форвард» соответствует ставке кредитования в банке, однако при этом средства предоставляются «по требованию»: после сделки фиксирования будущего курса банк предоплачивает до 90% от ее номинала за минусом ставки кредитования. Это позволяет сделать финансирование экономически обоснованным — компания заранее знает расходы с точки зрения курсов покупки/продажи валюты и более эффективно управляет бюджетом.

Сергей Кузнецов,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Наша цель — предоставлять продукты, максимально отвечающие интересам наших клиентов. Для работающих на внешних рынках компаний инструменты предоплаты будущих сделок покупки или продажи валюты являются крайне удобными. Важно, что одновременно они решают сразу две задачи: помогают управлять ликвидностью бизнеса и защищают от валютных рисков. Уверен, новый продукт Сбербанка «предоплаченный валютный форвард» будет эффективен и востребован.

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