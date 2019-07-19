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Сбор смородины 2019 в Барнауле: где собирать и сколько стоит

19 июля на участках в районе Шадрино и поселка Садоводов начинается сбор черной смородины. Жителей Барнаула и Алтайского края приглашают принять в нем участие, сообщили в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Смородина. Ягода
Смородина. Ягода
СС0

Сколько стоит смородина?

Цена за 1 кг собранной черной смородины — 160 рублей.

Где можно собрать ягоду в Барнауле и как добраться?

Участки находятся по адресам:

  • Барнаул, посёлок Садоводов, (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки «Школа Садоводов». Собирать можно ежедневно, с 8:00 до 11:00.
  • Барнаул, ЭПО № 2 (Шадрино). Проезд автобусами № 118, 119 до остановки «Степное-2» (на Змеиногорском тракте). Поворот на отделение на противоположной стороне от озера.
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