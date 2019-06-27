Сбор земляники 2019 в Алтайском крае: где собирать и сколько стоит

В этом году в хозяйстве «Горизонт» земляника занимает около 8 гектаров.
Один килограмм собранной земляники будет стоить 90 рублей.
Подробную информацию можно получить по телефону (38570) 2−33−97.
28 июня в хозяйстве «Горизонт» Михайловского района начнется сбор садовой земляники. Жителей Алтайского края приглашают принять в нем участие, сообщает официальный сайт региона.
В этом году в хозяйстве «Горизонт» земляника занимает около 8 гектаров.
Один килограмм собранной земляники будет стоить 90 рублей.
Подробную информацию можно получить по телефону (38570) 2−33−97.
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