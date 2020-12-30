Ощущение волшебства — это то удивительное чувство, которое появляется у всех нас в преддверии Нового года. Даже становясь взрослыми, большинство из нас продолжает — пусть немножко, самую чуточку — верить в чудо. Огромную радость деткам и их родителям принесли индивидуальные поздравления Деда Мороза и Снегурочки в официальном дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул . Записаться на такое поздравление могли все желающие.

Мы разработали персонализированную программу для гостей с учетом всех требований и ограничений на сегодняшний день. Каждая семья приходила в назначенное время. Наших маленьких гостей ждал новогодний квест от ŠKODA FAMILY. Первое и самое важное задание — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, затем семейная фотосессия с главными персонажами. Далее предлагалось окунуться в «прошлое» и подписать открытки родным, близким и сбросить в настоящий почтовый ящик. Удивительно теплые и ностальгические чувства родителей были неподдельными. Ведь когда-то каждая семья с трепетом ждала почту, особенно в канун праздников, а поздравления зачитывали вслух. А каждую открытку мы действительно оправили адресату.

Следующий пункт назначения для наших маленьких гостей была игровая комната. Опытный аниматор инструктировал детский тест-драйв на фирменных машинках ŠKODA, развивающие интерактивные игры по правилам дорожного движения, конкурс рисунков.

Родители тем временем с удовольствием могли отведать ароматный кофе, чай и фирменные сладости. Осмотреть шоу-рум и представленные модели автомобилей. Все гости получили фирменные подарки и вкусные пирожные для домашнего чаепития.

Дети были искренне увлечены, блеск в глазах, смех, улыбки. Счастье пронизывало дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул.

Счастливого нового года вместе со ŠKODA! Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Мы от всей души желаем вам здоровья и благополучия, с Новым годом!

Кстати, впереди каникулы и вы можете пройти тест-драйв всей семьей вместе. Вы можете прокатиться на любой модели ŠKODA самостоятельно, а менеджер ответит на все ваши вопросы. Стать участником тест-драйва можно по ссылке skoda-test.ant22.ru.

Добро пожаловать в ŠKODA.

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru