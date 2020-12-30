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Счастливого нового года вместе со ŠKODA

Ощущение волшебства — это то удивительное чувство, которое появляется у всех нас в преддверии Нового года. Даже становясь взрослыми, большинство из нас продолжает — пусть немножко, самую чуточку — верить в чудо. Огромную радость деткам и их родителям принесли индивидуальные поздравления Деда Мороза и Снегурочки в официальном дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул. Записаться на такое поздравление могли все желающие.

Счастливого нового года вместе со ŠKODA!
Счастливого нового года вместе со ŠKODA!
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Мы разработали персонализированную программу для гостей с учетом всех требований и ограничений на сегодняшний день. Каждая семья приходила в назначенное время. Наших маленьких гостей ждал новогодний квест от ŠKODA FAMILY. Первое и самое важное задание — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, затем семейная фотосессия с главными персонажами. Далее предлагалось окунуться в «прошлое» и подписать открытки родным, близким и сбросить в настоящий почтовый ящик. Удивительно теплые и ностальгические чувства родителей были неподдельными. Ведь когда-то каждая семья с трепетом ждала почту, особенно в канун праздников, а поздравления зачитывали вслух. А каждую открытку мы действительно оправили адресату.

Следующий пункт назначения для наших маленьких гостей была игровая комната. Опытный аниматор инструктировал детский тест-драйв на фирменных машинках ŠKODA, развивающие интерактивные игры по правилам дорожного движения, конкурс рисунков.

Родители тем временем с удовольствием могли отведать ароматный кофе, чай и фирменные сладости. Осмотреть шоу-рум и представленные модели автомобилей. Все гости получили фирменные подарки и вкусные пирожные для домашнего чаепития.

Дети были искренне увлечены, блеск в глазах, смех, улыбки. Счастье пронизывало дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул.

Счастливого нового года вместе со ŠKODA!
Счастливого нового года вместе со ŠKODA!
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Мы от всей души желаем вам здоровья и благополучия, с Новым годом!

Кстати, впереди каникулы и вы можете пройти тест-драйв всей семьей вместе. Вы можете прокатиться на любой модели ŠKODA самостоятельно, а менеджер ответит на все ваши вопросы. Стать участником тест-драйва можно по ссылке skoda-test.ant22.ru.

Добро пожаловать в ŠKODA.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

  • ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
  • СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

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