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Как и где принимают макулатуру?

Приемом и переработкой макулатуры «СибТара» занимается уже четверть века. И с каждым годом объемы лишь увеличиваются. Только за 2021 год было собрано более 9,5 тыс. тонн бумажного сырья, в 2022-ом — уже на треть больше.

Пункт приема находится в Барнауле по адресу: ул. Малахова, ½. Ежедневно сюда привозят более 15 тонн макулатуры — исписанные тетради, старые неактуальные книги, газеты, картон, печатные отходы и многое другое.

Правда, есть и исключения — на переработку, например, не возьмут фотобумагу, обои, кассовые чеки и тетрапаки.

Для юридических лиц пункт приема макулатуры компании «СибТара» — это надежный способ избавиться от документации и архивов с истекшим сроком хранения. Ведь утилизировать их нужно специальным образом. «СибТара» обладает всеми необходимыми производственными мощностями для оказания профессиональной услуги утилизации и предоставляет подтверждающие фото и видеоматериалы, акт об уничтожении.

Схема работы чрезвычайно проста — один звонок агенту по сбору макулатуры и готово! Вашу заявку примут, прибывший на пункт приема автотранспорт разгрузят.

Если объем сдаваемой макулатуры от 100 кг, то компания готова оказать бесплатно услугу вывоза, взяв на себя транспортные расходы. Условия по вывозу обсуждаются с агентом индивидуально.