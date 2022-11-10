Приемом и переработкой макулатуры «СибТара» занимается уже четверть века. И с каждым годом объемы лишь увеличиваются. Только за 2021 год было собрано более 9,5 тыс. тонн бумажного сырья, в 2022-ом — уже на треть больше.
Пункт приема находится в Барнауле по адресу: ул. Малахова, ½. Ежедневно сюда привозят более 15 тонн макулатуры — исписанные тетради, старые неактуальные книги, газеты, картон, печатные отходы и многое другое.
Правда, есть и исключения — на переработку, например, не возьмут фотобумагу, обои, кассовые чеки и тетрапаки.
Для юридических лиц пункт приема макулатуры компании «СибТара» — это надежный способ избавиться от документации и архивов с истекшим сроком хранения. Ведь утилизировать их нужно специальным образом. «СибТара» обладает всеми необходимыми производственными мощностями для оказания профессиональной услуги утилизации и предоставляет подтверждающие фото и видеоматериалы, акт об уничтожении.
Схема работы чрезвычайно проста — один звонок агенту по сбору макулатуры и готово! Вашу заявку примут, прибывший на пункт приема автотранспорт разгрузят.
Если объем сдаваемой макулатуры от 100 кг, то компания готова оказать бесплатно услугу вывоза, взяв на себя транспортные расходы. Условия по вывозу обсуждаются с агентом индивидуально.
Конечно. «СибТара» принимает макулатуру как у юридических лиц, так и у физических.
В компании отмечают: ответственных и неравнодушных к экологии людей в Алтайском крае становится все больше. Есть реальные примеры, когда макулатуру собирают настоящие экозащитники, сами ее сортируют, а потом привозят в Барнаул и сдают в переработку.
Пункт приема работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 15:00.
За каждый килограмм сдаваемых бумажных отходов «СибТара» действительно выплачивает, хоть и незначительную сумму, которая зависит от вида макулатуры и объемов.
Собранной макулатуре «СибТара» дает «вторую» жизнь, изготавливая из нее решетки и контейнеры под пищевое яйцо. Так, из собранной макулатуры предприятие в 2021 году изготовило упаковки для 3 млрд яиц.
Оксана Коваленко,
агент по закупу макулатуры компании «СибТара»:
— В пункте приема макулатура поддается сортировке, затем она прессуется в тюки. Уже на производственной площадке бумажное сырье в определенных пропорциях попадает на транспортировочную ленту, а далее — в гидроразбиватель, напоминающий большую «кастрюлю», в которой макулатура под воздействием влаги распадается и перемешивается с другими ингредиентами. Затем масса по трубам поступает на производственные линии для изготовления бугорчатой тары.
В компании отмечают: контейнеры и решетки под яйцо, выпускаемые «СибТарой», сами по себе экологичны, потому как изготавливаются из биоразлагаемого материала. И такие упаковки чрезвычайно востребованы, которые «СибТара» продает как по России, так и за ее пределы. Учитывая, что в ближайшее время в нашей стране может вступить в силу запрет на пластиковую упаковку, в компании считают, что спрос на упаковку из вторично переработанной макулатуры будет только расти.
Каждый день клиенты пункта приема макулатуры «СибТара» помогают предприятию сберегать гектары леса. Достоверно известно, что каждые 100 кг переработанных бумажных отходов сохраняют одно взрослое дерево.
В прошлом году «СибТара», собрав 9,5 тыс. тонн макулатуры, спасла от вырубки свыше 95 тыс. деревьев, а это — от 80 до 90 га зеленых насаждений.
Кстати, в отличие от других компаний, занимающихся сбором макулатуры, «СибТара» принимает на повторную переработку как контейнеры, так и решетки, освободившиеся из-под яиц.
Надо отметить, что компания «СибТара» не только сохраняет от вырубки тысячи деревьев, но и в честь празднования своего 25-летнего юбилея пожелала озеленить родной город! В начале октября предприятие закупило саженцы, все необходимое для высадки деревьев и на выделенном комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула земельном участке по ул. Малахова (от ул. А. Петрова до ул. Юрина) сотрудники компании «СибТара» высадили 25 лип, и тем самым собственным примером продемонстрировали, что в силах каждого из нас не только сохранять экологию, а еще ее и улучшить!
Сдавайте макулатуру переработчику напрямую!
г. Барнаул, ул. Малахова, ½.
Тел. +7 (913) 210-02-37
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г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6ж.
Тел. 8−800−222−93−62.
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г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6ж.
Тел. 8−800−222−93−62.