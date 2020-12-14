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Сделайте запас к новогоднему столу

До Нового года осталось совсем немного.

Хозяйки продумывают меню праздничного стола, хотят удивить гостей различными разносолами и деликатесами, а в магазинах скоро начнется ажиотаж и суматоха.

Зачем ждать? Если многие продукты можно спокойно приобрести заранее без суеты и спешки.

Язык говяжий.
Язык говяжий.
Фирменная сеть «Алейский мясокомбинат».

Невероятная цена на язык говяжий — 499 руб/кг!

Одним из лучших мясных деликатесов считается говяжий язык. У языка нежная мягкая текстура, изысканный вкус, а также высокая витаминная и питательная ценность. Закуски и салаты из языка являются неотъемлемой частью новогоднего стола.

Простой рецепт салата с говяжьим языком «Нежный»

Вам потребуется:
  • Язык говяжий — 350 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Яйцо куриное — 5 шт
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Сметана — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу

  1. Отвариваем язык около 3,5−4 часов на медленном огне. Соль и специи добавляем за 15 минут до готовности.
  2. Очищаем язык от пленки и режем небольшими кубиками.
    Совет: сваренный язык из говядины подержать 3 минуты под холодной водой, тогда шкурка снимется без проблем.
  3. Отвариваем яйца и режем кубиками.
  4. Натираем сыр на крупной терке.
  5. Чеснок пропускам через чеснокодавку.
  6. Добавляем сметану, солим.
  7. Перемешиваем.

Приятного аппетита!

Покупайте говяжий язык в магазинах Алейского мясокомбината!

Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78

Адреса фирменной сети «Алейский Мясокомбинат»

Барнаул:

  • ул. Балтийская 49 а (№ 28)
  • ул. Белинского 14 е (№ 09)
  • ул. Георгиева 14 б (№ 19)
  • ул. Маяковского 6 (№ 11)
  • ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
  • Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
  • Павловский тракт 277 а (№ 40)
  • Павловский тракт 287 (№ 48)
  • пр. Социалистический 128 (№ 23)
  • ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
  • ул. Советская 24 (№ 17)
  • ул. Титова 20 (№ 33)
  • ул. Юрина 135 б (№ 20)
  • ул. Юрина 289 б (№ 12)
  • ул. Юрина 184 (№ 39)
  • ул. Шумакова 66 (№ 06)
  • с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
  • пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)

Бийск:

  • пер. Литейный 23 (№ 41)
  • пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
  • ул. Митрофанова 35 (№ 42)

Алейск:

  • ул. Советская 2а (№ 01)
  • пер. Ульяновский 67 (№ 02)
  • ул. Комсомольская 128 а (№ 03)

Районные центры:

  • с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
  • с. Благовещенка, ул. Советская 45 (№ 26)
  • с. Завьялово, ул. Советская 131 а (№ 36)
  • с. Кулунда, ул. Советская 27 а (№ 32)
  • с. Косиха, ул. Комсомольская 15 б (№ 24)
  • с. Калманка, ул. Чаузова 15 (№ 08)
  • с. Красногорское, ул. Камзаракова, 1 (№ 04)
  • с. Курья, ул. Центральная 87 б (№ 05)
  • с. Мамонтово, ул. Захарова 63 а (№ 34)
  • с. Мамонтово, ул. Партизанская, 166 а (№ 37)
  • с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
  • с. Павловск, ул. Ленина 16 а (№ 15)
  • с. Поспелиха, ул. Коммунистическая 43 (№ 14)
  • с. Романово, ул. Крупская 4 а/1 (№ 35)
  • с. Ребриха, ул. Ленина 88 (№ 31)
  • с. Родино, ул. Ленина 175 (№ 21)
  • с. Советское, пер. Центральный 16 (№ 45)
  • с. Смоленское, ул. Мартакова, 72 а (№ 47)
  • с. Троицкое, ул. Ленина 15 (№ 30)
  • с. Троицкое, ул. Гагарина, 22 (№ 38)
  • с. Топчиха, ул. Привокзальная 42 а (№ 10)
  • с. Шипуново, ул. Алтайская 76 а (№ 13)
  • с. Яровое, ул. Ленина 20 (№ 27)

Республика Алтай:

  • с. Манжерок ул. Дружбы 2 б (№ 46)

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