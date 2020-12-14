Сделайте запас к новогоднему столу

До Нового года осталось совсем немного.

Хозяйки продумывают меню праздничного стола, хотят удивить гостей различными разносолами и деликатесами, а в магазинах скоро начнется ажиотаж и суматоха.

Зачем ждать? Если многие продукты можно спокойно приобрести заранее без суеты и спешки.