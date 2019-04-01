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Сэкономь дважды с товаром месяца от «Алтайэнергосбыт»

«Алтайэнергосбыт» предлагает сэкономить дважды: при покупке и при эксплуатации!

Акция.
Акция.
АО «Алтайэнергосбыт»

Так, в апреле, в рамках дисконтной акции «Товар месяца» компания предлагает приобрести самые покупаемые светодиодные лампы мощностью 11 Вт по выгодной цене — всего 55 рублей!

Во-вторых, семейный бюджет вы начнёте экономить сразу же после эксплуатации современных ламп. Всё это благодаря их преимуществам: светодиодная лампа 11 Вт выдаёт поток света равный 75 Вт лампы накаливания («лампочка Ильича»)! К тому же светодиоды потребляют в 6 раз меньше электроэнергии, долговечны, отличаются повышенной безопасностью, экологичны: в них отсутствуют вредные вещества, поэтому они не требуют специальной утилизации.

Приобрести их можно во всех клиентских офисах «Алтайэнергосбыта» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Со списком ламп, участвующих в акции, можно ознакомиться в разделе «Акции и скидки» на корпоративном сайте. Там же вы найдёте информацию о действующих акциях и специальных предложениях от АО «Алтайэнергосбыт»!

Справки по телефонам:

  • В Алтайском крае +7 (3852) 560−660;
  • В Республике Алтай +7 (38822) 20−570.

Акция действительна до 31.04.2019 г.

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